Alberto II de Mónaco podría tener un hijo con una brasileña

El príncipe Alberto II de Mónaco, actual soberano del principado de Mónaco, está envuelto en un nuevo escándalo familiar, ya que después de convertirse en el primer miembro de la realeza europea en contagiarse de coronavirus el 19 de marzo pasado, ahora se dio a conocer que es demandado por una mujer que asegura tener una hija suya.

La historia completa será relatada en la edición del jueves 30 de julio de la revista alemana "BUNTE".

Sin embargo, el medio de sociales del país europeo adelanta que Marzia S., a la que no le pusieron su apellido completo y que actualmente tiene 34 años de edad, está solicitando una prueba de ADN al príncipe Alberto, pues asegura que su hija, nacida el 4 de julio de 2005, es producto de una relación que tuvieron en 2004, cuando ella tenía 19 años y él 46. No obstante, como era de esperarse, el actual soberano del segundo país más pequeño del mundo, después de la Ciudad del Vaticano, no respondió a la petición de Marzia.

Fue así como ella contrató los servicios del abogado Erich Grimaldi y demandó al príncipe en la corte de Milán en Italia. De hecho, la revista semanal compartió parte de las palabras textuales del abogado, quien dijo que su cliente prefiere estar en el anonimato por cualquier tipo de represalias que pudiera tener. Además, puntualizó que la fecha del juicio se agendó para febrero de 2021.

Según el abogado Erich, lo que buscan es llegar a un acuerdo previo para proteger a la hija de Marzia, por lo que necesitan que Alberto II de Mónaco se haga la prueba de ADN para evitarse el desgaste judicial.

Alberto de Mónaco llegó al altar el 1 de julio de 2011 con Charlene de Mónaco con quien procreó a los mellizos Gabriela y Jaime que nacieron el 10 de diciembre de 2014. El niño es el primero en la línea de sucesión al trono de Mónaco a pesar de que nació dos minutos después que su hermana.

Los pequeños no son los únicos hijos que tiene Alberto, en 1992 nació Jazmin Grace Grimaldo de su relación con la estadounidense Tamara Juan Rotolo y en 2003 llegó al mundo Alexandre Éric Stéphane de su noviazgo con Nicole Valérie Coste, originaria del país africano Togo; sin embargo, con ninguna de las dos llegó al altar, por lo que ambos hijos no reciben el tratamiento de Alteza Serenísima y tampoco podrán acceder al trono.