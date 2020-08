¿Agotado del trabajo en casa? Conoce como evitarlo

MÉXICO.- Desde la cuarentena ocasionada por la pandemia del coronavirus, miles de personas tienen la oportunidad de trabajar desde casa, una modalidad que muchos estaban esperando y que hemos tenido que aprender a adaptarnos con rapidez para continuar con los flujos de trabajo en las compañías.

Sin embargo, si bien en el panorama del 'home office' se contemplaban algunas ventajas como evitar los duros traslados de casa a las oficinas o evitar el tráfico, lo cierto es que después de tantos días de practicar el 'home office', han crecido los casos de 'burnout' o de hartazgo por el trabajo, debido a las juntas virtuales largas (que bien pudieron ser mails, ¡eso al parecer sigue en pie!) o incluso la poca confianza por parte de los jefes y a la constante vigilancia a sus empleados para verificar que estén trabajando, sin mencionar las llamadas a altas horas de la noche.

De acuerdo al Harvard Business Review, finalmente el 'burnout' es un tema laboral, y podía ser una posibilidad pese a las numerosas ventajas que trae trabajar desde casa. ¿Pero cómo controlar y evitar el 'burnout' del 'home office'?

Establecer horarios de trabajos estrictos son fundamentales para no sufrir el "burnout".

Respetar tu tiempo y el de los demás

Si bien puedes adaptarte a tu horario de oficina, quizá otras personas no podrán, por infinidad de razones: tienen que cuidar a sus hijos, a personas de la tercera edad, tienen que hacerse cargo de otros pendientes, un eterno etcetera.

Debemos recordarte que en el mundo hay millones de personas, todas diferentes a ti, y cada una es igual de importante. Entonces, en primer lugar, respeta tus horarios de trabajo: desde la primera hora laboral comienza con tus pendientes, y mantente al tanto hasta que llegue la "hora de salida".

Evita el "Burnout" no contestando mails ni llamadas en la noche, sé el primero en respetar tu tiempo personal. Por otro lado, respeta el tiempo de los demás: cada quien está organizando su vida como puede durante esta época, así que antes de organizar una junto a videollamada, coordina una hora en las que todos los involucrados estén disponibles. No los sorprendas ni de por hecho que "no están haciendo nada". No seas esa persona.

Mantén este proceso sencillo y será más llevadero el "Home office".

Mantenlo simple

Pensamos que con el "home office" el fenómeno de "las junts que pudieran ser mails" se iba a terminar por fin, pero no es así. Te hablan para saber tu status y luego te cuelgan. Pero luego te hablan para modificar algo, y acaba.

Esas microllamadas o juntas donde no dices nada definitivamente son desgastes y no apoyan a la eficiencia de cada empleado. Si se organizan reuniones, hagan bbullets de los temas a tratar: manden una lista a todos los involucrados para que lleguen con ideas preparadas, y traten que las juntas no duren más de media hora, incluso si sólo es para ver status de cómo van todos. Se llama eficiencia.

Pon orden en tus prioridades, es fundamental para mantener el buen ritmo de trabajo.

Aprende a jerarquizar

Esto es clave. El éxito del "home office" es cumplir con todos tus pendientes, y eso puede ser difícil si procrastinas en tu casa. Debes ser muy disciplinado y darle prioridad a las cosas que deben cumplirse a la brevedad, y dejar al último las tareas que no son clave o que tienen un deadline más lejano.

¡No dejes que las fechas de entrega te saturen! Al final no entregarás nada y puede que tenga consecuencias nada buenos. Por igual, sé disciplinado con tu agenda: no contestes mails a la hora de la comida o antes de tomar una siesta. Ni haces bien una cosa ni la otra. Puedes, por ejemplo, contestar todos tus mails a primera hora del día para ir calentando motores, y hacer tu lista de pendientes 15 minutos antes de tu hora de salida.

Respeta el tiempo de trabajo de tu equipo.

¡Define bien lo laboral y lo personal!

Aunque no lo creas, trabajar todos los días en pijama o trabajar mientras comes o cuando ves televisión puede ser totalmente contraproducentes, porque estás mezclando cosas que te ayudan a descansar, con algo que te deja exhausta.

¡El punto es no llegar al "burnout" tú solo tampoco! Tienes que separar perfectamente ambos mundos para que el "home office" te funcione bien. Y si tienes que poner límites, hazlo: dile a tus colegas tus horarios, explica bien lo que has hecho en el día si es requerido, y motívate. ¡Encuentra tu centro!