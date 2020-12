Agencia británica se compromete a no fotografiar a los Duques de Sussex

LONDRES.- Una agencia de noticias y fotografía acordó no tomar fotografías del duque y la duquesa de Sussex y su hijo, Archie, según informó el Tribunal Supremo de Londres en una audiencia el viernes.

El acuerdo es parte de un acuerdo entre la ex Meghan Markle y la compañía británica Splash News and Picture Agency sobre un caso que presentó en marzo por fotos de ella y su hijo tomadas en un parque canadiense en enero. Desde entonces, la agencia pasó a la administración, un tipo de protección por quiebra.

Un portavoz de Schillings, representantes legales del Príncipe Harry y su esposa, calificó el acuerdo como "una clara señal de que no se tolerará el comportamiento ilegal, invasivo e intrusivo de los paparazzi y que la pareja se toma estos asuntos en serio, como lo haría cualquier familia".

Un reclamo similar contra Splash US, una compañía hermana de Splash UK, continúa en el sistema judicial británico, agregó el portavoz.

Según el acuerdo anunciado el viernes, Splash UK se compromete a no fotografiar al duque, la duquesa o su hijo en el futuro si la agencia sale de la administración.

En otro caso de privacidad, Meghan está demandando a Associated Newspapers, editor de The Mail On Sunday y MailOnline, por la publicación de una carta que la duquesa le escribió a su padre separado, Thomas Markle.

Meghan y Harry dejaron sus deberes reales a fines de marzo y ahora tienen su sede en Los Ángeles.