Advierten de tratamientos fraudulentos y pruebas falsas para combatir el Covid-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos conocida como la FDA, advirtió que se están comercializando productos de forma ilegal diciendo que son eficaces contra el coronavirus.

Dice que este tipo de productos engañosos pueden causar que los estadounidenses demoren o suspendan los tratamientos médicos idóneos.

Asimismo están a la venta por internet, kits de prueba para el Covid-19 que también han sido catalogados como fraudulentos.

“La FDA no ha autorizado ninguna prueba del COVID-19 que está a la venta para que usted realice la prueba en casa. Si utiliza una prueba no autorizada, usted correrá el riesgo de propagar el COVID-19 sin saberlo o de no ser tratado adecuadamente. La FDA es consciente de que tener una prueba casera para el COVID-19 sería muy útil y está trabajando activamente en eso con los desarrolladores de la prueba. Pero, actualmente la FDA no ha autorizado ninguna prueba casera para el COVID-19.”

Recordaron que todavía no existe tratamientos o vacunas y que por ahora solo se están realizando ensayos clínicos en productos que están en fases iniciales.

Los productos que son fraudulentos pueden venir en diferentes presentaciones, incluyendo suplementos dietéticos y otros alimentos, así como también en productos que afirman ser pruebas, medicamentos, dispositivos médicos o vacunas.

La FDA ha estado trabajando con minoristas para retirar docenas de productos engañosos de los estantes en tiendas y en línea.

“La FDA le recomienda a los consumidores que tengan cuidado de los sitios web y las tiendas que venden productos que afirman prevenir, tratar o curar el COVID-19. No existe ningún producto que prevenga el COVID-19 que haya sido aprobado por la FDA”.

Consejos para identificar afirmaciones falsas o engañosas:

1.- Sospeche de productos que afirman tratar una amplia gama de enfermedades.

2.- Los testimonios personales no sustituyen la evidencia científica.

3.- Muy pocas enfermedades o condiciones pueden tratarse rápidamente; sospeche de cualquier terapia que declare ser un “remedio rápido.”

4.- Si le parece que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad.

5.- Las “curas milagrosas” que declaran un descubrimiento científico o que contienen ingredientes secretos son probablemente fraudulentas.

6.- Sepa que usted mismo no puede hacerse una prueba para la enfermedad del coronavirus.

Con información de la FDA.