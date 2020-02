Adolfo Domínguez pide usar ropa vieja

CIUDAD DE MÉXICO.- Usar ropa vieja. Ese es el lema con el que el diseñador gallego Adolfo Domínguez le apuesta a la sustentabilidad.

Bajo esa idea su firma reeditó alrededor de 29 prendas de hasta 40 años de antigüedad buscando así hacer consciencia entre los consumidores.

"Creo que es algo a lo que hay que volver: comprar poco y usar mucho, es mejor, es más sostenible pero incluso más hermoso", dijo en entrevista.

"Hay que volvernos una cultura de pocas cosas pero que duren más, en todos los sentidos".

Para Domínguez, es importante que el ser humano se vuelva una cultura de mayor austeridad en la que aprenda a comprar menos pero mejor, sobre todo porque considera que "el planeta no da más de sí".

El diseñador actualmente está enfocado en su papel de escritor. Desde 2019, su hija Tiziana fue nombrada como directora creativa de su línea.

Bajo esta nueva etapa estuvo de visita en la Ciudad de México para dar una charla sobre su obra Juan Griego a la que, sin embargo, llegó poco público.

"A veces pasa. Un día llegan 600 y al otro, una", comentó durante la charla.

La novela de aventuras de casi 600 páginas es, en palabras del autor, un pretexto para hacer pensar al lector. Publicado originalmente en 1992 y ambientado en Argentina, fue reescrito y lanzado de nueva cuenta en 2018.

"A mí me llegaron a interesar con el tiempo sólo los libros que me decían cosas que me enseñaban, que me transportaban y me hacían entender", comentó en la plática que se realizó en una librería en la Condesa.

El también diseñador rememoró con pasión su tarea literaria en la que autores como Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Juan Rulfo, han sido pieza clave.

Además, recalcó la importancia de promover la lectura, aunque considera que siempre fue una cosa de minorías.

"El libro es un artefacto tecnológico perfecto, no va a morir, no veo la sustitución de momento. Para nada. Esto (los celulares) no van pa' atrás pero el libro como artefacto no desaparece, además no cayó, tuvo un momento en que se creía pero volvió".