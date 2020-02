Adiós al tatuaje de tu ex; cierra ciclos este San Valentín

Ciudad de México

Tatuarse está de moda, y normalmente es algo simbólico y relevante para la vida de una persona: un hijo, una fecha, una pasión, o una persona. Pero cuidado: si estás pensando en tatuarte con tu pareja en este 14 de febrero, debes saber que 7 de cada 10 tatuajes que se retiran tienen que ver con una pareja, de acuerdo con MissInk, clínica especializada en retiro de tatuajes.

En México existen alrededor de 12 millones de personas tatuadas, de acuerdo con el Conapred. De este número, aproximadamente el 40% de ellos tienen un tatuaje relacionado con una pareja sentimental, de acuerdo con la clínica, ya sea un símbolo, un nombre o figuras que se complementan una a otra.

Las principales razones que llevan a esta decisión incluyen el interés por mostrar el amor de pareja, creer que se trata de una manifestación de compromiso, y momentos de extrema emotividad (arranques e impulsos, por ejemplo).

Sin embargo, el amor no es eterno y hoy hay miles de personas con tatuajes que les recuerdan a su ex; algunos tienen historias bonitas y otras no tanto, aunque en ambos casos hay razones para retirarlos. Samantha Guevara, fundadora de MissInk, clínica que ha retirado más de 4 mil tatuajes relacionados con rupturas amorosas, nos comparte algunos datos interesantes:

Un tatuaje tiene una vida útil de 10 años, después de ello es normal querer retirarlo o hacerse uno nuevo.

En el caso de los diseños relacionados con parejas, en su mayoría son personas que se tatuaron en sus 20s, y cerca de fechas como San Valentín o sus respectivos aniversarios.

Gracias a la tecnología láser, hoy se puede retirar un tatuaje o desvanecerlo para tatuar encima de él.

7 de cada 10 retiros tienen que ver con una expareja, y los diseños abarcan nombres, corazones, rostros, diseños compartidos, fechas de aniversarios o simplemente motivos que se realizaron en honor a una persona del pasado.

Durante febrero aumenta en 80% la cantidad de personas que quieren retirarse un tatuaje relacionado con una pareja.

Aproximadamente, retirar un tatuaje de tinta negra requiere de entre 6 y 8 sesiones, dependiendo del metabolismo de cada persona para eliminar la tinta de su cuerpo, y uno multicolor, requiere de entre 8 y 12 sesiones. Es importante recordar que la tinta blanca no puede quitarse con láser, único método que hasta ahora no deja marcas en la piel o cicatrices, y por eso es importante evitarla.

Así que, si pensabas realizarte un tatuaje para mostrarle tu amor eterno a tu pareja, es mejor que lo pienses dos veces antes de concretarlo, pues hay mejores detalles y formas de demostrar tus sentimientos. Y si ya te encuentras en esta situación y deseas cerrar un ciclo del pasado, te invitamos a conocer los procedimientos disponibles y valorar una cita para retirar esa parte del pasado de tu vida.

*Fuente www.missink.com.mx