Acusaciones contra Plácido Domingo son un complot neonazi, dice Lorena Tassinari

Lorena Tassinari, quien desde hace un tiempo ha colaborado con Plácido Domingo en la realización de diversas actividades artísticas relacionadas con la ópera, salió en defensa del tenor y aseguró que todas las acusaciones que han señalado al cantante como un acosador, son parte de un plan muy elaborado en su contra.

“Lo que escuché cuando estuve en Europa, en el verano pasado estuve precisamente en Viena, y en una cena escuché de una persona que es de origen alemán en la cena, dijo que venía una situación difícil porque estaban tratando de hacerle un boicot neonazi", dijo.

"Que es muy difícil lo que te estoy diciendo porque lo escuché, nada más lo repito, se presume que es un complot de gente que proviene de ahí para restarle poder, porque tenía acaparado el mundo de la ópera a nivel mundial…. Yo no lo creí, me reí”.

Tassinari manifestó que, para ella, esto tenía años elaborándose y aunque en un principio no lo creía, el tiempo demostró que todo lo que escuchó era verdad.

“Te lo prometo que no se me olvida ese día, ahorita cuando empecé a ver las noticias yo dije ‘entonces si sabía algo’, entonces esta persona sí tenía conocimiento de algo que se estaba gestando y yo creo que ya tenía tiempo planeándolo y lo planearon muy bien. Estoy hablando antes de que saliera todo esto, la noticia y todo el escándalo yo ya tenía conocimiento y yo dije no es verdad, me reí”.

Y es que, según la compositora, el que Plácido hubiese sido uno de los hombres más poderosos de la industria operística fue la razón principal de todas las denuncias.

“Él tenía todo el control de la ópera de hecho a todos los niveles, porque además si te das cuenta es uno de los tres únicos tenores que quedan, Carreras está un poco retirado por lo de su enfermedad, entonces la verdad, Pavarotti pues ya falleció, entonces yo creo que el sí tenía un control por su sabiduría y sus conocimientos musicales de la ópera, entonces si pienso que estaban como tratando de hacer pues como un complot por así decirlo en contra de él para poderle quitar y restarle un poco … y lo planearon bien porque mira el resultado”.

Por último, en la entrevista exclusiva realizada por el programa Ventaneando, comentó que le parecía fuera de lugar las acusaciones en contra del tenor después de 33 años de haber sucedido.

“Yo no conozco de derecho, lo que sí sé que hay cosas que prescriben, y 33 años sin decir nada se me hace un poco, ya se me hace algo fuera de contexto, no sé, realmente dicen que las acosó, pero no dicen que abuso de ellas, y tampoco mencionan que las violó o sea para ti que es acosar, es que ese el término”.

Plácido Domingo de 79 años fue acusado públicamente de acoso sexual por parte de 11 mujeres que dieron su testimonio a la agencia de noticias AP, situación que lo obligó a renunciar a la Ópera de Los Ángeles que dirigiera desde el 2003, además de la cancelación de múltiples presentaciones en todo el mundo.