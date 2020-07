¿Acné por uso del cubrebocas? Expertos lo confirman

El proveedor de parches "Hero Cosmetics" publicó recientemente un artículo sobre el acné o irritación en el rostro que se produce por el uso del cubrebocas y algunos especialistas lo confirman.

“Es real”, dijo Mona Gohara, profesora adjunta de práctica clínica de Dermatología en la Facultad de Medicina de Yale. Destaca que ella ha padecido de este acné por el uso de su mascarilla KN95, parecida a un N95.

“Ay, Dios mío, puedes sentir cómo empiezan a formarse cosas con la grasa y el sudor pululando por ahí”, afirmó Gohara.

Una carta de investigación publicada en el periódico Journal of the American Academy of Dermatology informó que al menos el 83 por ciento de los trabajadores de la salud en Hubei, China, padecían problemas dermatológicos en el rostro.

Lo mismo fue en personas que no pertenecían al sector salud, según reporte de algunos médicos.

“Las conversaciones acerca del tema han alcanzado un nivel récord en mis consultas y en mi buzón de mensajes directos en Instagram”, aseguró en un correo electrónico Whitney Bowe, dermatóloga de la ciudad de Nueva York.

"Eso es porque las mascarillas pueden empeorar problemas dermatológicos existentes u ocasionar nuevos. A eso agrégale el calor y la humedad y tienes como resultado una placa de Petri para el cultivo de brotes".

A continuación se comparten algunos consejos:

1. El tipo de mascarilla que utilizas

Lo ideal es que sean cien por ciento de algodón porque permiten que la piel respire mejor.

2. Mejora tu rutina de cuidado de la piel.

Un limpiador suave que no contenga jabón y un humectante ligero sin fragancia.

3. Despídete del maquillaje (al menos por ahora).

Si te maquillas para una videollamada, considera retirarte el maquillaje al colgar.

Con información de The New York Times.