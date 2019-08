Abre Hyatt antiguo hotel de Meliá en el noreste de Puerto Rico

San Juan.- La cadena Hyatt abrió las instalaciones del que fuera antiguo Gran Meliá Hotel Coco Beach en Río Grande, municipio de la costa noreste de Puerto Rico, según informó a través de un comunicado la cadena hotelera estadounidense.

El hotel inicia sus operaciones bajo el nombre de Hyatt Affiliated Hotel The Resort at Coco Beach, una propiedad con 579 habitaciones frente al mar en la costa noreste de la isla.



El complejo será administrado por Aimbridge Hospitality LLC, la firma independiente de gestión en inversión hotelera más grande de América del Norte.



"The Resort at Coco Beach fue concebido para amparar y nutrir mente, cuerpo y alma", dijo Dave Johnson, titular y principal oficial ejecutivo de Aimbridge Hospitality.



"Aspiramos a centrarnos en la experiencia del huésped y anticipamos proveer la máxima escapada para cada uno de nuestros huéspedes", indicó el ejecutivo.



Las instalaciones diseñadas para estimular la experiencia incluyen tres piscinas y un centro de bienestar.



Además, las instalaciones incluyen los deportes de tenis, voleibol, baloncesto y sendas correr, así como dos campos de golf de campeonato con 18 hoyos diseñados por Tom Kite.



The Resort at Coco Beach presenta cuatro establecimientos de alimentos y bebidas.



Las instalaciones ofrecen además un total de 41.208 pies cuadrados (12.500 metros cuadrados) de espacio para reuniones y actividades de negocios.



La apertura de las instalaciones llega después de que tras el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017 Monarch Alternative Capital adquiriera el antiguo Gran Meliá Hotel en alianza con Royal Palm Companies y una afiliada de Aimbridge Hospitality.



The Resort at Coco Beach recibió una inversión monetaria importante que generó 300 empleos directos, cifra que alcanzará los 525 empleos directos una vez el hotel abra en su totalidad.



Aimbridge Hospitality es la firma independiente de inversión y gestión de hoteles más grande de Estados Unidos que provee servicios de administración, gestión de activos, desarrollo, renovación y consultoría.



Con sede en Dallas (Texas), Aimbridge posee o administra actualmente 850 hoteles exclusivos, independientes y de marca, con casi 150.000 habitaciones en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, incluyendo afiliaciones tales como Marriott, Hilton, Hyatt, Wyndham y Choice Hotels.