A William nunca le cayó bien Meghan y otras polémicas revelaciones del nuevo libro sobre los duques de Sussex

INGLATERRA.- Aún no sale al mercado y el nuevo libro sobre la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry ya está causando alertas en el Palacio de Buckingham. Finding Freedom, escrito por Carolyn Durand y Omid Scobie, corresponsales de la realeza para Oprah Magazine y ABC, saca a la luz varios problemas que la pareja tuvo que lidiar dentro de la familia real.

El libro, que saldrá a la venta en agosto a nivel mundial, señala el problema que trajo Meghan a la relación entre William y Harry y cómo el heredero al trono cuestionó las intenciones de la exactriz, así como el sentir de Harry después de dejar a la familia real.

Estas son algunas de las revelaciones más polémicas que se incluyen en el libro y que se han dado a conocer a través de diarios británicos como el Times y el Sunday Times y que, aunque ha causado titulares alrededor del mundo, no cuenta con la autorización de los duques de Sussex o del Palacio de Buckingham.

Los Duques de Sussex quedan expuestos con recientes publicaciones.

Fue flechazo a primera vista

De acuerdo con el libro, Harry y Meghan conectaron de inmediato en la primera cita. Una cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de Londres, fue el lugar perfecto para que se conocieran.

Fue tal la conexión, que Harry hizo una cuenta secreta de Instagram para poder hablar con Meghan después de la primera cita.

William no estaba seguro de la relación

Según los autores del libro, William le dijo a Harry que se tomara las cosas con calma, pues su hermano mayor no quería que tomara una decisión guiada por la lujuria.

Esto, por supuesto, molestó a Harry, quien considero que el consejo de William había sido elitista y condescendiente.

Confiaban en pocas personas

Eran muy pocos los miembros del staff del Palacio en quienes Meghan y Harry confiaban y viceversa. Los autores de Finding Freedom asegura que incluso, algunos de sus asistentes se sentían incómodos de trabajar con ellos.

Había miembros de la familia real que no respetaban a Meghan

Según fuentes cercanas a la pareja, hubo miembros de alto rango de la familia real que se referían a Meghan como “la chica mediática” de Harry y no estaban de acuerdo con que una actriz con orígenes afroamericanos se uniera a la realeza.

Meghan y Kate nunca se llevaron bien

La relación entre Meghan y Kate nunca fue buena porque no tenían mucho en común. De hecho, los autores del libro sugieren que Meghan siempre pensó que Kate no la apoyaba lo suficiente y Kate, por su lado, no le daba mucha importancia a su relación con Meghan.

De hecho, los autores de Finding Freedom aseguran que la relación entre los Cambridge y los Sussex ya estaba tan deteriorada que en el último evento público al que Harry y Meghan asistieron a principios de marzo, no se cruzaron palabra alguna.

Tuvieron que apresurar su salida

Aunque las pláticas con la reina sobre un posible papel a medias como miembros de la realeza ya se había hablado, nada estaba seguro. Sin embargo, Harry y Meghan tuvieron que adelantar el anuncio y hacerlo a principios de enero de 2020 porque estaban seguros que alguien dentro del Palacio había filtrado la información y se publicaría en los tabloides.

Esto, por supuesto, tomó de sorpresa a la reina Isabel, quien se molestó por la decisión que su nieto había hecho sin consultárselo completamente a ella.

Meghan Markle y Príncipe Harry.

Meghan se enojó de que le echaran la culpa

Aunque la prensa, así como algunos miembros de la familia real piensan que Meghan fue la culpable de que Harry tomara la decisión de abandonar a la familia real, en realidad fue una decisión que el príncipe ya había estado contemplando desde hace mucho tiempo.

“Cambié mi vida entera por esta familia. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, pero aquí estamos. Es muy triste”, dijo Meghan a uno de sus amigos cercanos.