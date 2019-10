A Chapultepec, 12.4% de recursos de Cultura en 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla recursos por mil 668 millones de pesos para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, incluido Los Pinos.



Significa que de aprobarse el proyecto enviado por la Presidencia a la Cámara de Diputados, 12.4% del presupuesto del sector Cultura para 2020 se destinará a Chapultepec.



Contrasta con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar dicho proyecto en su conferencia el 2 de abril: "No va a ser mucho. Estoy seguro", dijo a una pregunta en torno de los recursos que se requerirían.



En entrevista para abundar en los pormenores del Proyecto de Presupuesto para Cultura, Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, habla de la importancia del complejo en la nueva estructura de la dependencia: "Tenemos la obligación y mandato del Presidente de que sea una de las tareas de las que tengamos seguimiento diario".



Y más adelante reitera: "Nuestro proyecto más importante es la Secretaría. Prioritario del Presidente con nosotros es Chapultepec".



El recurso para Chapultepec aparece en el proyecto presupuestal bajo el rubro "Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural", como parte de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural --que tendrá recursos por mil 836 mdp.



Sin embargo, estructuralmente aún no se aclara en qué área estarán Chapultepec y Los Pinos, esto porque el proyecto que modificará el reglamento de la Secretaría de Cultura continúa en revisión: "Tiene que estar este año. Ese es el compromiso", promete Monroy.

Un cambio que llamó la atención en el proyecto presupuestal enviado el pasado 8 de septiembre es que se incrementaron de manera considerable los recursos para las dos subsecretarías, de Desarrollo Cultural y de Diversidad Cultural. Monroy argumenta que "como todavía no está (el reglamento), teníamos que poner en algún lado los recursos adicionales para algunas de las tareas que tendrán nuevas direcciones generales".



Entre las nuevas tareas resaltan el Bosque de Chapultepec y Los Pinos; para ambos --entre otros espacios-- habrá en la estructura de la Secretaría una dirección general.



- Chapultepec y Los Pinos ¿cuántos recursos van a recibir?

- Es el programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural (R001), con recursos por mil 668 millones de pesos.



- Chapultepec y Los Pinos ¿van a tener todo eso?

- Es muy ambicioso el programa; eso estaremos autorizando para 2020.



- ¿Ese recurso será para infraestructura, para programas?

- Son muchas cosas, algo de infraestructura. Habrá modificaciones en Los Pinos, lugares que existen ahí que tendrán otra vocación.



- ¿Se va a crear algún museo?

- Se van a crear muchas cosas, las anunciarán los encargados.

Aumento para Cultura Comunitaria. Los Pinos tendrán para 2020 recursos propios porque este año --dado que no aparecía en el Presupuesto-- no los tuvo. Operó con recursos de Cultura Comunitaria.



En 2020, Cultura Comunitaria operará en los hechos con un incremento de sus recursos en 50%, con relación a 2019. En el proyecto de Presupuesto se contemplan 600 millones para éste que es el programa que más ha impulsado y defendido la Secretaría de Cultura.



- ¿A qué responde la decisión de darle 600 mdp a Cultura Comunitaria, 200 más que en 2019?

- A que la meta es (llegar a) más de 700 municipios. Van 314. Quiere decir que en el próximo ejercicio tendremos esos, y otros tantos.



- ¿Van a seguir en esos 314?

- Eso es lo maravilloso del programa, es un trabajo diario, con miles de niños, en esos municipios. Y no los dejaremos hasta no formar mexicanos diferentes.



- Cultura Comunitaria ¿cuánto ha ejercido en este 2019?

- (La entrevista se realizó hace dos semanas), la directora general del programa (Esther Hernández), informó que tenía en la parte de nómina más de 84 millones ejercidos (de 206 mdp para el personal que contrata como facilitadores y talleristas) y para gasto de operación me parece que tenía comprometidos más de 30 millones de pesos.



- Son 114 millones de un presupuesto de 400 para 2019 y el año casi termina ¿Habrá subejercicio?

- No. Espero que no. No lo será. Todavía tenemos adquisición de materiales para lo que queda de este ejercicio; una cantidad importante para que los Semilleros tengan dinero suficiente para trabajar, y los recursos que tenemos para los talleristas también estamos esperando que se agoten.



E insiste: "Espero que no tengamos subejercicio, y si ese programa no se fuese a gastar, tenemos la responsabilidad de reorientarlo a otras necesidades de la Secretaría".



La solución que está planteando la Secretaría de Cultura aquí es que si los recursos no se ejercen en Cultura Comunitaria, se pueden destinar a otra área: "El reto es que no haya subejercicio; que llegue un momento en que me digan: 'Ponemos a disposición esta cantidad de recursos'. Y tenemos muchas necesidades que enfrentar: mantenimiento que dar a muchos inmuebles, acervo para bibliotecas y muchas otras que se pueden hacer. En Cultura Comunitaria, lo más seguro es que alcancemos a gastarnos 80%".



El Fonca y los pasivos

A la pregunta acerca de qué pasará con el Fonca, Monroy responde que es un mandato público para el que se tiene asegurada la aportación del siguiente año, y que no cae, al contrario (recibirá 616.2 millones y este año tuvo 600 mdp).



En torno de si habrá recortes de personal, el titular de Administración y Finanzas sostiene que el tema laboral más fuerte hacia 2020 será el de la separación voluntaria: "Es algo que se ve en las secretarías porque hay gente con muchos años de servicio. Nos pidieron hacer un cálculo de cuántas personas están en el rango de poderse jubilar; son 253 personas. No es que tengamos un listado de los que se deban ir, es un estimado. Por ejemplo, en el CCC hay personas con más de 40 años".



El funcionario reconoce que sí enfrentan un problema en el tema de pasivos, específicamente en INAH, INBAL e IMCINE:



"Es un problema que no se ha resuelto en los últimos 40 años, estando en la SEP era más manejable, claro que en una secretaría que tiene 423 mil millones de presupuesto un déficit de 600 millones no es nada. El problema es que, si tenemos un presupuesto de 12 mil millones, un déficit de 600 millones sí nos impacta. Hay muchos otros conceptos que me están poniendo en el déficit de los Institutos, que no estoy de acuerdo, que estamos analizando. Una parte de ese déficit lo generan prestaciones, que no es que sean abusos, es lógico que las tengan, pero lo que tenemos que hacer es regularizarlas ante la secretaría de Hacienda. Hoy Hacienda no tiene unas condiciones de trabajo regularizadas y por lo tanto no va a dar todos los recursos necesarios para pagarlas", sostiene.



- ¿El presupuesto 2020 contempla esos pasivos?

- El presupuesto contempla los recursos que tenemos registrados ante Hacienda.



- ¿Cuál es el déficit por pasivos en toda la Secretaría?

- En todo el ramo serían 600 millones. Es un trabajo que tenemos que afinar todavía, porque cuando vaya con Hacienda me van a solicitar el análisis de cada partida de gasto y a veces hasta por persona.



- ¿Qué balance hace de los ajustes que han tenido que hacer?

- El reto sigue, tenemos muchas tareas pendientes. Necesitamos un ejercicio más rápido de los recursos, no eficiente ni eficaz porque lo tenemos hasta ahora, pero yo creo que sí tenemos la obligación desde el primer mes de 2020 de empezar con contratos elaborados que no hicimos este año. El reto es empezar con contratos, licitaciones públicas dictaminadas para tener estos contratos grandes ya funcionando desde el primer mes del año. Y necesitamos mejorar la relación con los trabajadores, no sólo el sector Central, sino con todos los Institutos. Tenemos pendientes con ellos que Hacienda aún no destraba.