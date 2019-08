A 200 años del natalicio de Herman Melville

Este miércoles 1 de agosto de 2019 se cumplen 200 años del natalicio del escritor estadounidense Herman Melville, quien nació un día como hoy pero de 1819 en la ciudad de Nueva York, quien su carrera marinera lo inspiró a realizar novelas, como la aclamadísima “Moby Dick”, publicada en 1851.

Tras fallecer su padre y apoyar a su familia económicamente, a los 18 años decidió aventurarse en el mar, actividad que hizo de forma constante. Estas experiencias motivaron a Melville a llevar sus experiencias al papel.

Su primera publicación fue “Typee: un vistazo a la vida polinesia”, en 1846, a la cual le siguió “Omoo”, en 1847; ese mismo año se casó con Elizabeth Shaw, con quien se mudó a Berkshires.

Cuando su novela cumbre, “Moby Dick”, llegó a las librerías en 1850, no fue bien recibida por los contemporáneos, ya que sus detalles y simbolismos no representaban algo “novedoso” para los críticos. Después de su publicación, Melville mantuvo a su familia administrando una granja, pero no dejó de escribir.

Pasaron siete años para que el escritor decidiera dejar su pluma. Melville, desmotivado, decidió que su carrera había terminado. Aunque escribió algo de poesía, a lo largo de 20 años que pasó después en aduanas.

Es en su poesía donde refleja la situación política de su país en aquel momento, donde se vivía la Guerra Civil. El hecho de que varios integrantes de su familia participaran en el conflicto bélico provocó que el escritor, con tal conexión tan íntima, lograra sobresalir con sus versos.

Tras cuatro libros de poesía, Melville falleció en Nueva York, el 28 de septiembre de 1891, a los 72 años.

En el marco de su muerte, el New York Times lo honró, escribiendo lo siguiente:

"Ha muerto y [ha sido] enterrado en esta ciudad ... un hombre que es tan poco conocido, incluso por su nombre, para la generación ahora en el vigor de la vida que sólo un periódico contenía un obituario de él, y esto era sólo de tres o cuatro líneas ".

Fue hasta el siglo XX, precisamente en la década de 1920, cuando los lectores estadounidenses redescubrieron la obra de Melville y lo catapultaron como uno de los mayores representantes de la literatura de Estados Unidos.

Bibliografía seleccionada

Poesía

Timoleon (1891)

John Marr y otros marineros (1888)

Clarel: un poema y una peregrinación (1876)

Piezas de batalla y aspectos de la guerra: poemas de la guerra civil (1866)

Prosa

El hombre de confianza (1857)

Israel Potter: sus cincuenta años de exilio (1855)

Pierre o las ambigüedades (1852)

Moby Dick, o la ballena (1851)

Chaqueta blanca; o el mundo en un buque de guerra (1850)

Mardi: y un viaje allá (1849)

Redburn: su primer viaje (1849)

Omoo (1847)

Typee: Un vistazo a la vida polinesia (1846)



Con información de Britannica y Poets.org