8 libros reconfortantes para leer una y otra vez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los amantes de la lectura siempre están buscando nuevas novelas y libros de no ficción favoritos, pero aunque hay varios títulos muy buenos entre los lanzamientos más recientes, hay algunos a los que siempre se puede regresar.

Así como la mayoría de las personas tiene una serie de televisión o canción que al escucharla los hace sonreír, hay algunos libros de consuelo que tiene un lugar permanente en nuestras mesitas de noche.

Por este motivo hacemos una lista de los ocho libros de consuelo a los que los lectores suelen regresar una y otra vez. Algunos son clásicos, otros estimulantes y otros simplemente nos hacen sonreír.

Mary Poppins en caja.

Este conjunto en caja de Mary Poppins ($19 dólares aproximadamente) es una serie que a muchos los marcó durante la infancia, pero aún ahora de adultos, es una colección que se puede leer antes de acostarse y llorar de risa.

Mujercitas.

"Mujercitas" es un título pasado de mano en mano desde generaciones, incluso hay madres que lo han heredado a sus hijas, ya que sus personajes se siente como viejos amigos que es reconfortante volver a visitar.

El Juego del Odio.

En la colección literaria de los amantes de esta disciplina, un título que no debería faltar es "The Haiting Games" o por su nombre en español "El Juego del Odio".

Tiene una historia divertida y lúdica que nunca se vuelve demasiado seria, además que cuenta con una escritura maravillosa peculiar y muy entretenida.

El arte de la felicidad: un manual para vivir.

Es un libro que puede ser leído por las personas que necesitan un poco de ayuda para recordar la belleza del momento presente y la importancia de la gratitud, por lo que siempre es recomendado leerlo al menos una vez en la vida.

Sueño de una noche de verano

Es un libro que muchos leímos durante la carrera o nuestra preparación académica al que podemos regresar y siempre consultar nuestras notas de estudiantes.

Es un título que te invita a leer sus distintos capítulos e interpretar los personajes, encontrando de este modo siempre algo nuevo y una lectura fresca.

Bossypants

Este libro de Tina Fey es un título que no podrás evitar regresar a leer una y otra vez. Tiene un capítulo llamado "No me importa si te gusta", donde tiene una cita que podría convertirse en el mantra de muchos, "Haz lo tuyo y no me importa si les gusta".

La verdad sobre la eternidad

Por su título en inglés "The Truth About Forever" es conocido por tener los componentes que hace que una novela de Sara Dessen sea tan atemporal. Todo comienza con Macy, una perfeccionista que oculta el dolor persistente de la muerte de su padre hasta que se enamora de la peculiar y caótica empleados de Wish Catering. Allí, conoce a Wes, el chico dulce, fuerte y súper caliente, pero casi fuera de los límites, cuya química con ella está fuera de serie, y quién podría ser el que derribará sus muros, si ella le permite. El romance, la historia de la mayoría de edad, el calor del verano en un pueblo pequeño; me encantaba este libro en la escuela secundaria, y cada vez que lo abro, me enamoro de Macy, Wes y Wish Catering. todo de nuevo.

Un árbol crece en Brooklyn

Un libro que forma parte de la lista de lectura de muchos estudiantes al rededor del mundo, narra la historia de edad avanzada con que todavía muchos de esos estudiantes, ahora profesionistas, pueden identificarse haciéndolos sentir bien de nueva manera, como cuando lo leyeron pro primera vez.