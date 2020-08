5 trucos simples para eliminar la papada

MÉXICO.- La papada es un problema común y puede aparecer en cualquier momento debido a la falta de elasticidad del tejido celular y al adelgazamiento de la epidermis (la piel) en la zona del cuello y la mandíbula, lo que crea la apariencia de que la piel está colgada y abultada, incluso creando esa apariencia de que no tienes cuello, que nunca es atractiva y no funciona en ninguna circunstancia. Ni siquiera David Beckham podría salvar una papada.

Por lo general, la aparición de la papada se debe al paso del tiempo y a la pérdida de elasticidad que se da por el envejecimiento natural de la piel, pero a veces intervienen otras circunstancias. El tema del peso ya fue descartado (porque puedes ser delgado y tener papada, pero hay malos hábitos que pueden aumentar el problema, incluso puede ser un factor genético. El cigarro, por ejemplo, puede dañar la elastina y el colágeno de la piel, y exponerte demasiado al sol también puede ser un factor importante.

El frecuente uso de tu celular y tu mala postura puede ayudar a desarrollar papada.

En pleno 2020 el peor enemigo de tu cuello es el teléfono, esto porque, cada vez que bajas la cabeza para leer mensajes, ver Instagram o mandar memes, terminas doblando la cabeza y el cuello en una posición que afecta el cuello y promueve la aparición de la papada.

La buena noticia es que hay unas cuantas cosas que puedes hacer para reducir la apariencia o hasta prevenir la aparición de la papada.

Ejercicios de mandíbula

La papada puede aparecer por un problema de tensión en la mandíbula, afectando su flexibilidad y firmeza. Para ayudar a reducir el problema, es necesario hacer ejercicios que ayuden a devolverle su fuerza y a evitar que el problema siga creciendo, según dice un estudio de la Universidad de Chile.

Para esto puedes hacer:

Abrir y cerrar la boca.

Mover la mandíbula de un lado a otro.

Sacar la mandíbula mientras llevas la barbilla hacia delante y regresar a su posición inicial.

Realizar círculos hacia ambos lados.

Hacer muecas con la boca.

Ejercicios de cuello

El cuello también necesita ejercitarse para mantenerse fuerte y evitar que la piel cuelgue y se desarrolle la papada, en este caso se trata de hacer algunos estiramientos básicos, moviendo el cuello en todas las direcciones posibles, pero evitando llevar la cabeza demasiado hacia atrás. Esto ayuda a relajar y darle flexibilidad a los músculos del cuello.

Ejercitar tu cuello ayudará a mantener su elasticidad.

Exfoliación y cepillado

La papada puede ser producto de la flacidez en la piel y eso se puede combatir con algunos cuidados esenciales, manteniéndola bien hidratada y realizando exfoliaciones y cepillados para mejorar su apariencia. Puedes hacer un tratamiento casero usando café, sal, azúcar o bicarbonato de sodio, y usando la técnica de cepillado en seco para eliminar células muertas y mejorar la circulación.

Una mascarilla, crema o tratamiento

Cuando se trata de cremas preventivas, mascarillas o tratamientos, los expertos en piel recomiendan usar las que tienen efectos reafirmantes y propiedades hidratantes, esto mejora la apariencia de la piel y le puede devolver su firmeza. Mantener la piel bien hidratada es esencial para reducir los efectos del envejecimiento.

No te tomes fotos desde abajo

Ok, esto tal vez no soluciona tu problema, pero, a veces, la papada es en realidad un juego de la luz y los ángulos. Si no quieres que aparezca a media junta en zoom, entonces debes conocer tus ángulos y nunca, nunca permitir que la cámara te tome desde un ángulo bajo, que deja tu cuello expuesto y revele cada detalla que no te gusta.