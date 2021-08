CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Conoces la moda sostenible?, es momento que comiences a incluir este estilo de vida en tu día a día y veas cuáles son las marcas mexicanas de moda sostenible.

Ser sostenible… un concepto que ha ido ganando relevancia con el paso de los años. ¿La razón? Es un cambio que necesitamos hacer en nuestro estilo de vida. El consumismo sin sentido e inagotable, cada vez está pasando de moda.

Ahora, la apuesta de varias marcas (nacionales e internacionales) es fomentar la compra de productos, prendas y accesorios con conciencia. Conceptos como upcycling, segunda mano, reparar, wellness, trato justo, cero desperdicios son algunos de los términos más importantes para ser incluidos en la moda sostenible. No es motivo de fashionistas ni tendencias (aunque ahorita sí lo sea), es cuestión de hacer un cambio (urgente, necesario) en la forma que vivimos.

En su tema de Expertise la revista GQ se dio a la tarea de elegir 5 marcas mexicanas de moda sostenible que se rigen bajo algunas iniciativa de cambio basado en sostenibilidad. Ahora te explicaremos de qué va cada una de ellas, para tenerlas en el radar para la próxima vez que quieras comprar alguna prenda o accesorio.

1.- ReBonita

Un propósito del estilo de vida sostenible es sacar el mayor uso de los objetos y prendas que ya tenemos en casa. Hacer a un lado el consumismo, y dar la bienvenida al aprovechamiento al máximo.

La fundadora de esta marca es Rocío Astudillo, quien tiene un proyecto de moda enfocado en dar una segunda, tercera o cuarta vida a la ropa.

“La idea de reBonita nace de la necesidad de querer generar un cambio en la forma en que consume la sociedad, reBonita es un servicio de upcycling y rehabilitación de prendas, hacemos todo para que no tires nada. Ofrecemos cinco servicios

Reparamos: composturas básicas

composturas básicas Renovamos: intervención de ropa fuera de moda

intervención de ropa fuera de moda Reinventamos : creación de nuevas piezas con la misma prenda

: creación de nuevas piezas con la misma prenda Restauramos: se deja tal y como lo compraste

se deja tal y como lo compraste Revitalizamos: blancos más blanco, negros más negros o cambiamos el color", explicó Rocío Astudillo.

2.- Last Forever Market

“Ya no sólo es una tendencia vestir la ropa vintage, hoy es dar un giro a la forma en la que consumimos, buscar nuevas alternativas en las que integremos otro tipo de prendas -vintage-, las cuales no tienen que ser siempre de primer uso", explica Daniel Negreros, fundador de Last Forever Market.

"Buscamos dar un segundo aire a las prendas reparándolas; fomentamos la moda sostenible, buscando generar un consumo más consciente en las personas, el cual se enamore de la prenda, y si es posible, conozca un poco del background de la prenda que se está llevando”, explicó el emprendedor.

Incorporar poco a poco prendas que ya tuvieron un dueño años atrás (segunda mano o vintage). No busca generar un radicalismo en contra de otras formas de comprar ropa, simplemente es introducir otro tipo de prendas; ir a un mercado vintage, una tienda de ropa de segunda mano o inclusive adoptar prendas que tus padres ya no usan, es una buena opción para incluir la sostenibilidad.

3.- No Worries

Inspiradas en el estilo de vida australiano, enfocado en la relajación. El concepto de moda sostenible no solamente son los materiales o el ciclo de vida de una prenda o accesorio. También involucra aspectos de comercio justo. En el caso de esta marca mexicana de wellness, los artesanos que colaboran con ellos ganan lo mismo por la pieza que hacen, que sus fundadoras al venderla.

“No Worries es una marca que crea productos gracias al trabajo de artesanos y joyeros mexicanos con los cuales realizamos un comercio justo. De hecho, en cada una de nuestras piezas viene el nombre del artesano que la creó. Hacemos pocas piezas, ya que cada una está hecha a mano y lleva varias horas realizarla. Trabajamos de forma 100% artesanal en nuestras cuatro líneas: ropa de ejercicio, protective charms, productos de aromaterapia y accesorios para comer con consciencia (0% waste)”, aseguran Liora Anderman y Karina Arenas de No Worries.

4.- Paca de Paco

“Paca de Paco nace de mudarme de departamento y encontrar varias prendas al empacar que tenía mucho tiempo sin usar, pero que no quería desprenderme de ellas. Decidí ponerlas en venta en Instagram, pensé que no vendería nada, pero la respuesta fue muy buena y comencé a sacar ropa cada semana", explica Paco Santander, director creativo.

"La selección de prendas se basa en vender ropa sin género para romper los estigmas de que ciertas prendas son para hombre o mujer, por lo que podrán encontrar desde una falda a una camisa de vestir", explicó Santander sobre en qué consiste el proyecto.

El nombre se debe a que la gran parte de la ropa que ofrecen se consigue en pacas, el resultado es una curaduría de prendas con una estética retro, funky, atípica, sin duda, un imperdible de moda para los más fashionistas.

5.- Elementa

Fundada en 2017 por dos hermanos, Mishe y Erick Rodríguez, esta marca originaria de Puebla tiene una propuesta que destaca por su aspecto sostenible. Comenzado por ser playeras hechas de una fuente orgánica, el bambú, el cual no sólo es un material eco-friendly, también suave y cómodo para la piel.

¿Buscando otro plus? Los fundadores de esta marca sostenible comentan, que uno de los beneficios de este tipo de textil es que las bacterias encargadas en generan el mal olor no sobreviven con facilidad, haciendo que sus playeras las puedas usar varias veces sin necesidad de lavarlas, lo cual significa un ahorro de agua. Finalmente, pero no menos importante, trabajan bajo una filosofía de comercio justo, respetando los derechos de sus trabajadores.