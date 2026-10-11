Desde preparar semillas tostadas y cremas de otoño hasta convertir las fibras en composta: descubre cómo reducir el desperdicio al decorar tu calabaza y cómo evitar que se pudra

La calabaza de Halloween puede desarrollar moho pocos días después de tallarla. Estos consejos ayudan a conservarla por más tiempo y aprovechar sus semillas y pulpa. Foto: Ilustrativa

Desde elegir la pieza perfecta hasta tostar sus semillas en el horno: descubre los consejos de horticultores para evitar que tu calabaza de Halloween se pudra antes de tiempo y aprende a sacarle provecho a todos sus restos.

Las calabazas talladas de Halloween, conocidas en inglés como jack-o’-lanterns, son uno de los adornos más populares de la temporada. Sin embargo, después de cortarles los ojos, la nariz y la boca para darles un aspecto terrorífico, pueden comenzar a ablandarse, desarrollar moho o desprender malos olores.

De acuerdo con la Universidad Estatal de Dakota del Sur esto ocurre porque el tallado expone la pulpa y el interior de la calabaza a factores como la temperatura, la humedad y los microorganismos presentes en el ambiente. Aunque no es posible evitar por completo su deterioro, algunas medidas pueden ayudar a prolongar su vida útil.

Además, antes de tirar las semillas y los restos que quedan después de tallarla, es posible aprovechar algunas de sus partes para preparar alimentos o darles un segundo uso.

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¿Cómo evitar que la calabaza de Halloween se pudra?

De acuerdo con recomendaciones de especialistas en horticultura de la Universidad Estatal de Dakota del Sur, la limpieza, el control de la temperatura y el cuidado de las superficies cortadas son medidas que pueden ayudar a retrasar la descomposición de una calabaza tallada.

Estos son algunos consejos para mantenerla en mejores condiciones durante Halloween.

1. Elige una calabaza firme y sin daños

Antes de comprarla, revisa que la cáscara esté firme y que no tenga zonas blandas, cortes, arrugas pronunciadas o señales de moho. También conviene elegir una pieza con el tallo intacto, ya que los daños pueden favorecer su deterioro.

2. Lávala antes de comenzar a tallar

Limpia la superficie exterior para retirar la tierra y otros residuos. También utiliza utensilios limpios para abrirla y retirar las semillas y las fibras del interior.

Lávala antes de comenzar a tallar Foto: Generada con IA

3. Retira toda la pulpa y las fibras posibles

Una vez abierta, elimina las semillas y los filamentos que quedan adheridos a las paredes internas. Después, seca el interior con cuidado para reducir la humedad acumulada.

Retira toda la pulpa y las fibras posibles. Foto: Generada con IA

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4. Evita tallarla con demasiada anticipación

Si quieres que la calabaza luzca fresca durante la noche de Halloween, espera hasta acercarte a la fecha para hacer el diseño. La Extensión Cooperativa de Carolina del Norte recomienda planificar el tallado aproximadamente entre ocho y diez días antes del evento, aunque su duración dependerá de las condiciones ambientales y del estado de la pieza.

Evita tallarla con demasiada anticipación. Foto: Generada con IA

5. Protégela del sol y del calor

Colócala en un lugar fresco, protegido de la luz solar directa, la lluvia y las heladas. Las temperaturas elevadas aceleran el crecimiento de microorganismos, mientras que la congelación puede dañar sus tejidos y favorecer su descomposición después de descongelarse.

Protégela del sol y del calor. Foto: Generada con IA

6. Usa una luz LED en lugar de una vela

Aunque las velas tradicionales forman parte de la imagen clásica de las jack-o’-lanterns, el calor que producen puede acelerar el deterioro de la pulpa. Una vela eléctrica o una luz LED permite iluminar el diseño sin añadir esa fuente de calor y reduce el riesgo de incendio.

Usa una luz LED en lugar de una vela. Foto: Generada con IA

7. Protege los bordes cortados

Algunas recomendaciones de horticultura sugieren aplicar una capa fina de vaselina en las superficies expuestas para ayudar a conservar la humedad y retrasar el resecamiento.

Protege los bordes cortados. Foto: Generada con IA

Este método es únicamente para una calabaza decorativa: no debe utilizarse si después se pretende cocinar o consumir la pieza.

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¿Qué hacer con las semillas y los restos de la calabaza?

El tallado de Halloween suele dejar un recipiente lleno de semillas, fibras y trozos de pulpa que terminan en la basura. Sin embargo, si separas las partes aprovechables antes de decorar, puedes reducir el desperdicio y darles otros usos.

1. Prepara semillas de calabaza tostadas

Las semillas son una de las partes más fáciles de aprovechar. Retira las fibras, lávalas, sécalas y distribúyelas en una bandeja para hornear. Puedes agregar un poco de aceite y condimentos al gusto antes de tostarlas hasta que estén crujientes.

Prueba versiones saladas con ajo y especias o una combinación dulce con canela. También puedes utilizarlas como complemento para ensaladas y otros platillos.

Prepara semillas de calabaza tostadas. Foto: Generada con IA

2. Cocina la pulpa en sopas y cremas

Los trozos de pulpa que estén en buenas condiciones pueden utilizarse para preparar una crema de calabaza, una sopa de verduras o un puré. La textura y el sabor dependerán de la variedad que hayas comprado, pues algunas calabazas destinadas al tallado son más fibrosas y menos dulces que las variedades culinarias.

Cocina la pulpa en sopas y cremas. Foto: Generada con IA

3. Utilízala en recetas dulces

Si la variedad es adecuada para cocinar, la pulpa puede convertirse en puré para preparar pan, muffins, hotcakes o postres de temporada. También puedes combinarla con canela, jengibre y otras especias.

Utilízala en recetas dulces. Foto: Generada con IA

4. Aprovecha las fibras para preparar un caldo

Las fibras limpias pueden utilizarse para aportar sabor a un caldo de verduras. Después de hervirlas con otros ingredientes, cuela el líquido y úsalo como base para sopas o guisos.

Aprovecha las fibras para preparar un caldo. Foto: Generada con IA

5. Composta los restos que no puedas aprovechar

Si no quieres cocinar con la pulpa o las semillas, los residuos vegetales pueden incorporarse a una compostera. Antes de hacerlo, la Universidad de Nevada recomienda que si aplicaste productos químicos o desinfectantes a la calabaza, ya que algunos tratamientos no son adecuados para el compostaje.

Composta los restos que no puedas aprovechar. Foto: Generada con IA

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¿Se puede comer una calabaza después de tallarla?

Es importante distinguir entre una calabaza destinada a cocinar y otra que se utiliza como decoración. Aunque muchas calabazas son comestibles, las variedades grandes para tallado suelen tener una textura más fibrosa y un sabor menos intenso.

Si quieres aprovecharla como alimento, separa las semillas y la pulpa antes de tallar la pieza y manipúlalas con utensilios limpios. Refrigera pronto los restos que no vayas a utilizar de inmediato.

En cambio, no consumas una calabaza que ya tenga moho, mal olor, zonas blandas o signos de descomposición. Tampoco es recomendable cocinar con una pieza que haya permanecido tallada y expuesta al exterior, donde puede entrar en contacto con animales, suciedad y microorganismos.

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¿Cuándo debes desechar la calabaza?

Si aparecen manchas de moho, partes hundidas o blandas, un olor desagradable o un deterioro evidente, lo más prudente es retirarla de la decoración. No es necesario esperar hasta que esté completamente descompuesta.

Después de Halloween, puedes compostarla si no contiene tratamientos incompatibles con ese proceso. De esta manera, la decoración de temporada puede tener un segundo uso en lugar de terminar directamente en la basura.

Con una buena elección, cuidados básicos y un aprovechamiento responsable de las semillas y la pulpa, es posible disfrutar de una calabaza de Halloween durante más tiempo y reducir los residuos que deja esta tradición.