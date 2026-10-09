La FDA advierte que combinar un antigripal con otro medicamento que también contiene paracetamol puede causar una sobredosis y daños graves en el hígado

Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén reveló que el paracetamol no solo actúa en el cerebro, sino también en los nervios que detectan el dolor/Foto: Canva

La FDA advierte que combinar medicamentos que contienen paracetamol puede provocar una sobredosis accidental si se exceden las cantidades recomendadas.

Tomar un antigripal y después paracetamol para el dolor de cabeza parece inofensivo. Pero si ambos contienen el mismo ingrediente activo, puedes duplicar la dosis sin darte cuenta y poner en riesgo tu hígado.

El error más común que casi nadie detecta

Tomar un medicamento para la gripe y, horas después, una pastilla de paracetamol para el dolor de cabeza es una decisión que millones de personas toman cada día.

El problema aparece cuando ambos productos contienen el mismo ingrediente activo.

Sin saberlo, la persona puede consumir una cantidad excesiva y provocar una sobredosis con lesiones graves en el hígado.

La advertencia viene directamente de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que publicó la guía “No abuse del acetaminofén”.

Qué dice exactamente la FDA

El acetaminofén (conocido como paracetamol en México) está presente en cientos de productos para fiebre, dolor y síntomas de resfriado.

para fiebre, dolor y síntomas de resfriado. El riesgo aumenta cuando se combinan medicamentos sin revisar sus componentes .

. El problema no es tomar un antigripal, sino duplicar el mismo ingrediente al consumir otro producto.

La FDA es clara: el acetaminofén es seguro y eficaz cuando se siguen las indicaciones. El peligro está en la repetición inadvertida.

Por qué un antigripal y una pastilla para el dolor pueden ser lo mismo

Muchos tratamientos para el resfriado incluyen varios ingredientes activos en una sola presentación.

Algunos alivian la congestión nasal o la tos.

Otros incorporan paracetamol para reducir fiebre y dolor.

Por eso, alguien puede tomar un antigripal y, horas después, otro medicamento para el dolor de cabeza.

Aunque las cajas tengan nombres comerciales diferentes, ambos pueden contener paracetamol.

La FDA señala que este ingrediente se vende bajo distintas marcas y también está en medicamentos recetados. Esa diversidad dificulta reconocer cuándo lo estás consumiendo dos veces.

El límite que debes conocer: 4,000 mg en 24 horas

La FDA establece 4,000 miligramos como cantidad máxima total de acetaminofén en 24 horas para adultos y personas de 12 años o más.

Importante:

Es un límite general de seguridad , no una dosis recomendada para cada paciente.

, no una dosis recomendada para cada paciente. Algunas personas requieren límites menores.

Siempre deben respetarse las instrucciones específicas del medicamento y del profesional sanitario.

Superar esas cantidades puede rebasar la capacidad del hígado para procesar el fármaco de forma segura y generar sustancias que dañan sus células.

Cómo identificar el paracetamol en las etiquetas

La forma más sencilla de reducir el riesgo es revisar la lista de ingredientes activos antes de consumir cualquier medicamento.

La FDA advierte que el acetaminofén puede aparecer con distintos nombres, especialmente en etiquetas estadounidenses de medicamentos recetados:

Paracetamol: nombre habitual en México.

nombre habitual en México. Acetaminofén o acetaminophen: denominación frecuente en Estados Unidos.

denominación frecuente en Estados Unidos. APAP: abreviatura usada en algunas etiquetas de medicamentos recetados.

abreviatura usada en algunas etiquetas de medicamentos recetados. Acetaminoph, Acetaminop, Acetamin y Acetam: otras formas abreviadas que identifica la FDA.

Aunque los envases sean de marcas diferentes, todos estos nombres pueden referirse al mismo ingrediente activo.

Síntomas de una sobredosis: pueden tardar días

Una de las mayores preocupaciones de la FDA es que los síntomas de una sobredosis pueden tardar varios días en manifestarse.

Incluso hay personas que inicialmente no presentan molestias.

Las señales pueden incluir:

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal.

Confusión.

Coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia).

Algunos síntomas pueden confundirse con los de una gripe o un resfriado, lo que dificulta reconocer el problema.

En casos graves, la intoxicación puede provocar insuficiencia hepática, requerir un trasplante de hígado e incluso causar la muerte.

Si sospechas que tomaste demasiado paracetamol, busca atención médica inmediata aunque no tengas síntomas. No esperes a que aparezcan dolor abdominal, vómitos o ictericia.

Quiénes deben tener mayor precaución

Personas con antecedentes de enfermedad hepática .

. Quienes consumen tres o más bebidas alcohólicas diarias mientras usan este medicamento.

mientras usan este medicamento. Niñas y niños: las recomendaciones son diferentes a las de los adultos.

En menores de 12 años, la FDA señala que debe revisarse la presentación, la concentración del producto y las instrucciones específicas para edad o peso.

No se debe calcular una dosis por suposición ni administrar medicamentos para adultos a menores de 12 años.

Qué revisar antes de combinar medicamentos para la gripe

La advertencia de la FDA se resume en varias medidas prácticas:

Consultar los ingredientes activos: verificar si dos medicamentos contienen paracetamol o acetaminofén.

verificar si dos medicamentos contienen paracetamol o acetaminofén. Comprobar cantidad y frecuencia: seguir las instrucciones específicas de cada producto.

seguir las instrucciones específicas de cada producto. Evitar duplicaciones: no consumir simultáneamente dos medicamentos de venta libre con acetaminofén.

no consumir simultáneamente dos medicamentos de venta libre con acetaminofén. Informar al farmacéutico: mencionar todos los medicamentos recetados, de venta libre y suplementos.

mencionar todos los medicamentos recetados, de venta libre y suplementos. Buscar orientación médica: si el dolor o la fiebre continúan, no aumentar por cuenta propia las cantidades recomendadas.

Lo que esto significa (y lo que no)

La información corresponde a recomendaciones de seguridad publicadas por la FDA en Estados Unidos.

No representa una prohibición del paracetamol en México.

representa una prohibición del paracetamol en México. No es una orden de retirar antigripales del mercado.

es una orden de retirar antigripales del mercado. No significa que todos los antigripales contengan paracetamol ni que todas las combinaciones provoquen una lesión.

La seguridad depende de los ingredientes, las cantidades consumidas, las condiciones de salud de la persona y las indicaciones médicas.

El mensaje central

Dos medicamentos con nombres comerciales distintos pueden contener el mismo ingrediente activo.

Revisar sus componentes y consultar con un profesional de la salud antes de combinarlos puede prevenir una sobredosis accidental.

La precaución también aplica a medicamentos combinados. En publicaciones anteriores se han abordado los ingredientes activos de antigripales como Antiflu-Des y las advertencias sobre el uso innecesario de ibuprofeno y paracetamol.

La regla es simple: antes de tomar dos medicamentos, revisa ambos, comprueba la cantidad de cada uno y pregunta al farmacéutico si hay coincidencias.