“Hasta 70% de descuento”: Por qué la palabra “hasta” lo cambia todo en las ofertas

La información de partida no identifica una campaña, tienda o estudio específico, por lo que las condiciones exactas de cada oferta deben comprobarse en los términos publicados por el establecimiento. Gemini.

La publicidad de promociones debe evaluarse conforme a las disposiciones de protección al consumidor.

La publicidad de promociones debe evaluarse conforme a las disposiciones de protección al consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la autoridad mexicana a la que se puede acudir para consultar orientación sobre ofertas y presentar quejas relacionadas con prácticas comerciales.

Si una promoción no coincide con las condiciones anunciadas, conserva fotografías del letrero, capturas de pantalla, comprobantes de compra y los términos de la oferta. Estas evidencias pueden ayudar a documentar lo ocurrido.

Puedes consultar información y canales de atención en el sitio oficial de la Profeco. La aplicación de una disposición específica depende de las circunstancias del caso y de las pruebas disponibles.

Antes de pagar, verifica qué productos participan, cuánto cuestan realmente y qué restricciones establece la promoción. El porcentaje máximo anunciado es solo uno de los datos que necesitas para determinar si una oferta representa un ahorro.

¿Qué significa que una tienda ofrezca hasta 70% de descuento?

Las ofertas de hasta 70% de descuento no significan que todos los productos de una tienda tengan esa rebaja. La cifra indica el porcentaje máximo anunciado y puede aplicarse únicamente a determinados artículos, mientras que otras mercancías tienen descuentos menores o se venden a precio regular.

Esta diferencia es importante para quienes buscan aprovechar promociones en México, tanto en tiendas físicas como en comercios en línea. La información de partida no identifica una campaña, tienda o estudio específico, por lo que las condiciones exactas de cada oferta deben comprobarse en los términos publicados por el establecimiento.

La expresión «hasta 70% de descuento» establece un límite máximo de rebaja, no un descuento general para todos los productos. Por ejemplo, una tienda puede anunciar ese porcentaje y ofrecerlo solo en algunos artículos seleccionados, mientras que otros tienen reducciones de 10%, 20% o 30%.

El porcentaje más alto funciona como un reclamo para atraer compradores, pero no permite conocer por sí solo cuánto dinero se ahorrará en una compra. Para calcular el beneficio real, es necesario revisar el precio original, el precio promocional y las condiciones aplicables.

¿Por qué algunos productos tienen descuentos menores?

Las promociones pueden variar según el artículo, la marca, la temporada y la disponibilidad de inventario. Entre las condiciones que conviene revisar están:

Productos seleccionados: la rebaja se limita a determinadas referencias o modelos.

Últimas piezas: la promoción puede estar disponible solo para una cantidad limitada de artículos.

Colecciones anteriores: algunos descuentos se aplican a mercancía de temporadas pasadas.

Restricciones por tienda o canal: las condiciones pueden cambiar entre establecimientos físicos y plataformas digitales.

Estas posibilidades no significan que todas las tiendas utilicen las mismas condiciones. Cada promoción debe evaluarse de acuerdo con lo que anuncie el establecimiento.

¿Cómo saber si una oferta de 70% realmente conviene?

Antes de comprar, compara el precio final y no te guíes únicamente por el porcentaje que aparece en el anuncio. Una rebaja elevada sobre un precio inicial alto no necesariamente representa la opción más económica.

Para evaluar una promoción, puedes seguir estos tres pasos:

Compara el precio final. Busca el mismo producto en otros establecimientos y revisa cuánto cuesta después del descuento. Verifica el precio de referencia. Comprueba el precio anunciado antes de la rebaja y, si es posible, consulta cuánto costaba el artículo anteriormente. Lee las condiciones. Revisa si el descuento exige comprar varias piezas, utilizar un cupón, pagar con un método específico o cumplir otros requisitos.

También conviene considerar los gastos de envío y cualquier cargo adicional cuando la compra se realiza por internet.

¿Cuánto pagarías con diferentes descuentos?

Estos ejemplos muestran cómo cambia el precio de un producto cuyo precio inicial es de 1,000 pesos.

Descuento anunciado para el artículo Ahorro Precio final 10% $100 $900 20% $200 $800 30% $300 $700 70% $700 $300

Los cálculos son ilustrativos y suponen que el descuento se aplica directamente sobre un precio inicial de 1,000 pesos, sin cargos adicionales. No representan precios ni promociones verificadas de una tienda específica.