A los 83 años, Robert De Niro revela cómo mantiene su condición física con pesas, cardio y tai chi mientras explica por qué desde los 40 tomó como referencia a los bailarines para convertir el ejercicio constante en parte de su rutina

Robert De Niro ha explicado que mantiene el ejercicio como parte de su rutina y que desde los 40 años tomó la disciplina de los bailarines como referencia para conservarse físicamente activo. REUTERS

El actor explicó que no sigue una rutina basada en la obsesión por entrenar, sino en la regularidad, una filosofía que mantiene desde que decidió observar la disciplina de los bailarines

Para Robert De Niro, mantenerse físicamente activo no depende de entrenar bajo una rutina rígida ni de convertir el ejercicio en una obsesión. A sus 83 años, el actor considera que la regularidad es el elemento que le ha permitido conservar una vida activa durante décadas.

En una entrevista radial con BBC Radio 2, retomada por LA NACION, De Niro explicó que la frecuencia con la que hace ejercicio cambia de acuerdo con sus compromisos profesionales. Puede entrenar tres veces por semana, aumentar la frecuencia a cinco o seis sesiones e incluso hacerlo durante varios días consecutivos cuando su trabajo se lo permite.

“Para mí, la clave del ejercicio es la constancia”, señaló el actor, quien también dejó claro que no entiende el entrenamiento como una práctica que deba realizarse desde el fanatismo.

Su objetivo, según explicó, es mantenerse físicamente activo e incorporar el ejercicio a la vida cotidiana. Esa perspectiva comenzó a tomar forma cuando cumplió 40 años y encontró una referencia particular para entender cómo debía mantenerse en movimiento.

Por qué Robert De Niro tomó como referencia a los bailarines

De Niro explicó que decidió observar la manera en que trabajan los bailarines porque su actividad exige entrenamiento permanente, práctica y disciplina física.

“A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”, recordó durante la conversación con BBC Radio 2.

Para el actor, esa constancia representa una de las claves para conservar la condición física con el paso del tiempo. La idea no consiste necesariamente en realizar sesiones extenuantes todos los días, sino en evitar que la actividad física desaparezca de la rutina.

Esta filosofía también está relacionada con las exigencias de su carrera. De Niro ha realizado transformaciones físicas para distintos personajes a lo largo de su trayectoria y ha trabajado con entrenadores para prepararse para determinados papeles.

De acuerdo con declaraciones de su exentrenador James Brady a Hello Magazine, el actor ha mantenido el trabajo con pesas y ejercicios cardiovasculares como parte de su preparación física.

El tai chi también forma parte de su actividad física

Entre las disciplinas que se han relacionado públicamente con la rutina de De Niro está el tai chi, una práctica que realiza junto con su pareja, Tiffany Chen, quien tiene experiencia en artes marciales.

El tai chi combina movimientos controlados, respiración y concentración. A diferencia de ejercicios que dependen de movimientos rápidos o cargas elevadas, sus secuencias suelen ejecutarse de manera lenta y continua.

La práctica busca mantener el cuerpo en movimiento mediante una transición constante entre diferentes posturas. Por esa combinación de movimiento y concentración, suele describirse como una forma de “meditación en movimiento”.

Sin embargo, practicar tai chi no significa que sea adecuado para todas las personas en cualquier circunstancia. La capacidad física, la edad y las condiciones particulares de cada persona son factores que deben tomarse en cuenta antes de iniciar una actividad física.

¿Qué es el tai chi?

El tai chi tiene sus raíces en China y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una disciplina que combina ejercicio físico, control de la respiración y concentración mental.

Sus movimientos se realizan de manera pausada y coordinada. Una postura conduce a la siguiente sin detener completamente el movimiento, por lo que el cuerpo permanece activo mientras la persona concentra su atención en la ejecución y la respiración.

Una de sus características es que se trata de una actividad de bajo impacto, aunque eso no significa que sea apropiada automáticamente para cualquier persona. Las condiciones físicas individuales deben considerarse antes de comenzar.

Consultado por LA NACION, Francisco Clemares, profesor de la Escuela Internacional Ma Tsun Kuen de Tai Chi, explicó que la disciplina puede practicarse con diferentes objetivos, entre ellos el ejercicio físico y los fines terapéuticos.

El especialista también señaló que no todas las personas tienen las mismas condiciones para practicarla y que determinadas limitaciones físicas requieren especial atención.

¿Qué beneficios se relacionan con el tai chi?

La práctica regular del tai chi se ha asociado con diferentes aspectos de la condición física y el bienestar. Entre los beneficios que suelen mencionarse están:

Mejor equilibrio y flexibilidad.

Fortalecimiento muscular.

Mayor capacidad aeróbica.

Mejora de la movilidad.

Reducción del estrés.

Apoyo al control de la respiración.

Favorecimiento de la circulación.

Apoyo a la relajación.

Posibles beneficios sobre la calidad del sueño.

Mantenimiento de la actividad física mediante ejercicios de bajo impacto.

Los resultados pueden variar de una persona a otra y dependen de factores como la frecuencia, la técnica, la condición física y la constancia con la que se practique.

Los principales estilos de tai chi

El tai chi no tiene una única forma de práctica. Existen diferentes estilos, entre los que destacan Yang, Chen, Hao, Wu y Sun.

Tai chi Yang

Es uno de los estilos más conocidos y se caracteriza por movimientos amplios, continuos y suaves. Las secuencias se realizan manteniendo un ritmo controlado y una respiración coordinada.

Por sus características, suele utilizarse en programas dirigidos a personas que comienzan a practicar tai chi y también entre adultos mayores, aunque la elección de una disciplina debe adaptarse siempre a las condiciones de cada persona.

Tai chi Chen

El estilo Chen combina movimientos lentos con acciones más rápidas y explosivas dentro de una misma secuencia. Esa diferencia lo distingue de las formas más suaves del tai chi y puede representar una exigencia física mayor.

Por ello, antes de comenzar una práctica de este tipo es conveniente valorar la condición física individual y aprender los movimientos con un instructor capacitado.

Más allá del estilo elegido, el principio que Robert De Niro ha destacado durante décadas es más sencillo: mantener la actividad física como un hábito constante en lugar de convertirla en una práctica ocasional.