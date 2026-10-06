Expertos explican por qué las reglas rígidas para ordenar la casa pueden fallar y proponen revisar periódicamente qué objetos, prendas y espacios siguen respondiendo a las necesidades reales de cada hogar

Organizar la vivienda implica evaluar qué objetos siguen siendo útiles, cuánto espacio ocupan y si responden a las necesidades actuales del hogar.

Organizar una vivienda no consiste únicamente en reducir la cantidad de pertenencias. La utilidad de cada objeto, el espacio disponible y los cambios en la rutina también pueden determinar qué conviene conservar y qué es momento de dejar ir

Mantener una casa ordenada suele asociarse con reglas sencillas: sacar una cosa cada vez que entra otra o deshacerse de la ropa que lleva un año sin utilizarse. Sin embargo, esas fórmulas no necesariamente funcionan de la misma manera en todos los hogares, porque las necesidades cambian y algunos objetos tienen un uso que no aparece con frecuencia.

La recomendación de especialistas es sustituir los descartes automáticos por revisiones periódicas que permitan evaluar cada pertenencia según su función real. El objetivo no es llenar todos los espacios disponibles ni reducir las posesiones a una cantidad determinada, sino conseguir que los sistemas de organización puedan mantenerse con el paso del tiempo.

La información fue publicada por Infobae a partir de recomendaciones de especialistas consultadas por House Beautiful. También toma como referencia los criterios de la Asociación Nacional de Profesionales de Productividad y Organización (NAPO) sobre la función de la organización profesional en espacios y pertenencias.

¿Por qué la regla de “uno entra, uno sale” puede no funcionar?

La conocida regla plantea que, cuando una persona compra un objeto nuevo, debe deshacerse de otro para evitar que aumente la cantidad de pertenencias.

El problema aparece cuando la regla se convierte en una obligación permanente. Una compra nueva no significa necesariamente que exista otro objeto que deba salir de inmediato, sobre todo si todavía hay espacio disponible y el artículo tiene una función concreta.

La organizadora profesional Kenika Williams plantea que la prioridad debe ser que cada cosa tenga un lugar definido dentro de la vivienda. Esto permite saber dónde guardarla y facilita encontrarla cuando se necesita.

La pregunta, entonces, cambia. En lugar de pensar únicamente qué objeto puede salir, conviene revisar si la nueva pertenencia tiene un sitio lógico, accesible y útil.

Este criterio también evita que los espacios de almacenamiento se utilicen hasta el límite. Cuando cajones, estantes y armarios están completamente llenos, cualquier cambio en las necesidades del hogar puede hacer más complicado mantener el orden.

Revisar las pertenencias puede ser más útil que descartar después de cada compra

La organizadora Jayna Lattimore plantea otra posibilidad: realizar revisiones periódicas de las pertenencias en lugar de responder con un descarte inmediato cada vez que entra algo nuevo.

Esta alternativa permite observar cómo cambia el uso de los espacios. Una habitación puede tener necesidades distintas después de una mudanza, un cambio en las actividades familiares o una modificación en las rutinas diarias.

Por eso, un sistema de organización necesita cierto margen para adaptarse.

La NAPO señala que el trabajo de los profesionales de organización consiste en ayudar a evaluar, decidir y actuar sobre objetos, espacios y datos con el propósito de favorecer la funcionalidad, el orden y la claridad.

Desde esta perspectiva, mantener una vivienda organizada no depende solamente de cuántas cosas hay, sino de cómo funcionan esas pertenencias dentro del espacio y para las personas que lo utilizan.

¿Hay que tirar la ropa que no se ha usado en un año?

No necesariamente.

El tiempo que una prenda lleva guardada puede ser una señal para revisarla, pero no determina por sí solo que haya perdido su utilidad.

Hay ropa que se utiliza únicamente durante determinada temporada. También existen prendas reservadas para eventos específicos, actividades poco frecuentes o situaciones que no forman parte de la rutina semanal.

Por eso, las especialistas consultadas plantean revisar otros aspectos antes de tomar una decisión.

Millie Naor recomienda identificar las piezas que realmente tienen un carácter especial y evitar que esa categoría se vuelva demasiado amplia. La idea es distinguir aquello que se conserva porque tiene un valor concreto de lo que simplemente permanece en el armario por costumbre.

Por su parte, Beth Ruck propone analizar si una prenda todavía puede combinarse con otras piezas del guardarropa y si corresponde al estilo de vida actual de la persona.

Así, una prenda que no se utilizó durante meses puede seguir teniendo una función, mientras que otra que se usa ocasionalmente puede ocupar un espacio que ya no resulta justificable.

Estas preguntas pueden ayudar a decidir qué conservar

En lugar de aplicar una fecha límite de manera automática, es posible revisar cada pertenencia a partir de preguntas concretas:

¿Tiene una función que ninguna otra pertenencia cumple?

¿Puede utilizarse actualmente y combinarse con otras cosas que ya tiene?

¿Se conserva por una necesidad real, por su valor sentimental o porque se espera utilizarla algún día?

¿El espacio que ocupa permite mantener accesibles y ordenadas las demás pertenencias?

Las respuestas no obligan a conservar ni a tirar un objeto. Sirven para tomar una decisión basada en el uso real y no solamente en el tiempo que lleva guardado.

También puede ser útil separar el valor funcional del afectivo. Una pertenencia puede no utilizarse habitualmente y, aun así, conservarse porque representa un recuerdo importante. En esos casos, la decisión depende de la persona y del espacio disponible.

El orden puede mantenerse por zonas

Otra forma de evitar que organizar la casa se convierta en una tarea difícil es dividir las revisiones por espacios.

No es necesario revisar toda la vivienda en una sola jornada. Un armario, un cajón, una repisa o una zona de almacenamiento pueden analizarse por separado.

Este método permite detectar objetos que dejaron de utilizarse sin convertir la organización en una limpieza general cada cierto tiempo.

La frecuencia tampoco tiene que ser idéntica para todos. El tamaño de la vivienda, el número de personas que la habitan y sus actividades pueden determinar cuándo resulta conveniente revisar cada zona.

La finalidad es conservar espacios funcionales y evitar que la acumulación llegue al punto en que resulte difícil utilizar una habitación, un mueble o una zona de almacenamiento.

Ordenar no es lo mismo que tratar un trastorno de acumulación

La organización doméstica también tiene un límite importante: el desorden cotidiano no debe confundirse con un problema de salud mental.

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) explica que el trastorno de acumulación implica una dificultad persistente para deshacerse de objetos, malestar ante la posibilidad de hacerlo y una acumulación que puede interferir con el uso normal de los espacios.

La propia organización aclara que coleccionar objetos no equivale necesariamente a tener este trastorno.

La diferencia puede estar en las consecuencias. Cuando la cantidad de pertenencias comienza a impedir el uso de habitaciones, compromete la seguridad o afecta de manera importante la vida cotidiana, ya no se trata únicamente de encontrar un mejor método para ordenar.

En esos casos, la APA recomienda buscar evaluación y atención de un profesional de salud mental, ya que existen tratamientos para este problema.

La clave es que el sistema de orden se adapte a la vida cotidiana

Las reglas para organizar pueden ser útiles como punto de partida, pero no tienen que convertirse en obligaciones inamovibles.

Una casa puede mantenerse funcional sin aplicar un número fijo de objetos ni desechar automáticamente aquello que lleva cierto tiempo sin utilizarse. Lo importante es revisar qué función cumple cada pertenencia, cuánto espacio ocupa y si todavía responde a las necesidades actuales.

Las revisiones periódicas permiten hacer esos ajustes antes de que los espacios se saturen. De esta manera, ordenar deja de ser una serie de descartes forzados y se convierte en un proceso de mantenimiento que puede adaptarse a los cambios de cada hogar.