Una alianza tecnológica que gana terreno

El crecimiento de la industria de semiconductores en Arizona abre oportunidades para México en una industria en expansión, donde ambos mercados mantienen una estrecha integración comercial.

México busca ampliar su participación en la industria de semiconductores y Arizona representa un escenario estratégico por la concentración de empresas, infraestructura tecnológica y capacidades de investigación desarrolladas en el estado.

La relación comercial entre ambos mercados, que superó los 28 mil millones de dólares en 2025, también abre espacio para una mayor integración en sectores de alta tecnología.

Durante una visita de trabajo a Arizona, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo encuentros con autoridades, empresas e instituciones vinculadas con el ecosistema de semiconductores y planteó la necesidad de profundizar la colaboración entre ambos países.

“Esto es muy importante para nuestra región, para nuestros hijos y para nuestro futuro como nación. Nos necesitamos unos a otros y queremos estar juntos. Lo vamos a lograr”, señaló.

La Secretaría de Economía estableció un convenio de colaboración con Arizona State University (ASU) para fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación aplicada y la formación de talento especializado.

Por su parte, la ASU mantiene programas con instituciones mexicanas en áreas como microelectrónica y semiconductores.

El vínculo también alcanza directamente a la industria: en Arizona tienen presencia empresas como TSMC, Intel, ASM y Deca Technologies, mientras que organismos como Arizona Commerce Authority y Arizona-Mexico Commission participan en el desarrollo del sector.

Una relación integrada

De acuerdo con datos de Arizona Commerce Authority citados por la Secretaría de Economía, Arizona exportó a México 14.6 mil millones de dólares durante 2025, mientras que las importaciones provenientes de México sumaron 14 mil millones de dólares; entre los principales productos se encuentran equipos de cómputo, componentes electrónicos y semiconductores.

Ese mismo año, Arizona exportó a México 780 millones de dólares en semiconductores y otros componentes electrónicos, además de 5.8 mil millones de dólares en equipo de cómputo.

A su vez, México exportó a Arizona 3.7 mil millones de dólares en equipo de cómputo y 879 millones de dólares en equipo eléctrico y componentes.

El acuerdo entre ASU y Economía, firmado a finales de agosto, forma parte de una agenda de colaboración que también contempla minerales críticos, electromovilidad, industria aeroespacial, energía solar y agua, sectores vinculados con la transformación tecnológica de América del Norte.