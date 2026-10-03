¿Qué preguntar en una consulta ginecológica? Cinco preguntas que pueden ayudarte a conocer mejor tu cuerpo

Llegar a una consulta ginecológica con una lista de dudas puede hacer la diferencia entre salir del consultorio con más preguntas que respuestas o aprovechar el encuentro para hablar de aquello que preocupa, incomoda o simplemente genera curiosidad.

Los cólicos que aparecen cada mes, cambios en el sangrado, molestias durante las relaciones sexuales, antecedentes familiares o dudas sobre la menopausia y un posible embarazo suelen quedarse fuera de la conversación por vergüenza, nervios o porque se piensa que determinadas molestias son “normales”.

Sin embargo, sentirse bien no significa que no haya temas que puedan revisarse o preguntas que valga la pena plantear.

Plenna, una femtech dedicada a la atención integral de la salud de las mujeres, plantea que conocer el propio cuerpo también implica poder hablar de él con libertad durante una consulta médica.

Por ello, comparte cinco preguntas que pueden servir como punto de partida para conversar con una ginecóloga, incluso cuando no existe una molestia concreta.

1. “Esto siempre me pasa, ¿pero significa que es normal?”

Hay mujeres que han aprendido a convivir con los cólicos, los cambios en el sangrado o las molestias durante las relaciones sexuales porque llevan años experimentándolos.

Que algo ocurra de manera recurrente no necesariamente significa que deba considerarse normal o que haya que resignarse a vivir con ello.

Cancelar actividades por el dolor menstrual, modificar planes cada mes o sentir molestias durante las relaciones son experiencias que pueden comentarse en consulta.

Para que la especialista pueda valorar la situación, puede ser más útil explicar qué ocurre, desde cuándo, con qué frecuencia y qué impacto tiene en la vida cotidiana, en lugar de limitarse a responder que se tienen “cólicos” o alguna molestia.

Decir, por ejemplo, que el dolor obliga a faltar a clases, al trabajo o a cancelar actividades proporciona información sobre la intensidad y las consecuencias del síntoma.

La recomendación, en estos casos, es no asumir que una molestia debe tolerarse simplemente porque lleva tiempo formando parte de la rutina.

2. “Si hoy me siento bien, ¿qué tendría sentido revisar?”

La prevención no consiste necesariamente en realizar todos los estudios disponibles.

Una recomendación que puede ser adecuada para una mujer puede no serlo para otra, debido a factores como la edad, los antecedentes familiares, la historia clínica y las características individuales.

Las redes sociales, las conversaciones con amigas o las experiencias de familiares pueden generar dudas sobre qué estudios corresponden y cuándo deben realizarse.

Por ello, una consulta en la que no existe un problema específico también puede aprovecharse para preguntar qué medidas preventivas tienen sentido.

“Queremos acercar la prevención a las mujeres en cada etapa de su vida. No se trata de que todas se hagan los mismos estudios, sino de que cada una pueda entender qué cuidados necesita hoy, según su edad, sus antecedentes y su contexto. Sentirse bien y prevenir también es una oportunidad para tener esa conversación”, explica Teresa Cortés, directora médica en Plenna.

La pregunta puede ser sencilla: qué corresponde revisar ahora y qué debería vigilarse en los próximos años.

3. “Me da pena preguntarlo, pero ¿podemos hablar de mi vida sexual?”

La salud sexual también forma parte de la salud ginecológica y puede abordarse durante una consulta.

Entre los temas que pueden plantearse se encuentran:

Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

Sangrado relacionado con las relaciones.

Cambios en la lubricación.

Cambios en el deseo sexual.

Métodos anticonceptivos.

Prevención de infecciones de transmisión sexual.

Dudas sobre cambios que hayan aparecido recientemente.

No es necesario llegar al consultorio con una explicación médica o un diagnóstico propio.

Una forma sencilla de comenzar puede ser explicar qué se ha notado y desde cuándo.

La vergüenza puede hacer difícil iniciar la conversación, pero no debería impedir que una duda relacionada con la sexualidad sea atendida.

Hablar directamente sobre estos temas permite que la especialista conozca mejor la situación y determine si requiere una valoración adicional.

4. “Con mis antecedentes familiares, ¿hay algo a lo que debería ponerle más atención?”

La historia familiar puede contener información relevante para la atención médica, pero en ocasiones los datos se conocen de manera incompleta.

Es común saber que una madre, hermana, tía o abuela tuvo determinada enfermedad o fue sometida a una cirugía sin conocer exactamente qué diagnóstico recibió, a qué edad ocurrió o por qué fue necesario el tratamiento.

Por ello, antes de una consulta puede ser útil preguntar a familiares sobre antecedentes de salud y llevar esa información al consultorio.

No se trata de asumir que un antecedente familiar significa que una enfermedad necesariamente aparecerá, sino de proporcionar a la especialista información que pueda considerar al evaluar el historial individual.

Una pregunta como “¿hay algún antecedente de mi familia que debería tomar en cuenta?” puede ayudar a identificar qué datos son relevantes.

5. “¿Qué me conviene entender hoy sobre la etapa que viene?”

Una consulta ginecológica también puede servir para hablar de situaciones que todavía no forman parte de la vida cotidiana.

Una mujer que actualmente no busca un embarazo puede preguntar qué debería considerar si en algún momento decide tenerlo. De la misma manera, alguien que todavía no experimenta cambios relacionados con la menopausia puede preguntar qué esperar, qué cambios pueden presentarse y cuándo conviene comenzar a hablar de ellos.

Las necesidades de salud cambian con el paso del tiempo y también lo hacen los proyectos personales.

Por ello, hablar anticipadamente sobre las distintas etapas puede ayudar a distinguir entre cambios esperables y situaciones que requieren atención médica.

La consulta no tiene que limitarse a resolver el problema que existe hoy; también puede ser un espacio para prepararse para los cambios que podrían presentarse posteriormente.

Ginecólogos recomiendan tomar dos dosis de 400 mg de ibuprofeno durante dos días antes del periodo para disminuir el dolor y aligerar el sangrado en un 30%|Foto: Canva

Una consulta no tiene que empezar con una enfermedad

Una de las principales ideas planteadas por Plenna es que no es necesario esperar a sentir dolor o identificar un problema para acudir a una consulta o plantear preguntas.

La prevención también implica conocer el propio cuerpo, reconocer cambios y entender qué cuidados corresponden en cada etapa.

“Tu próxima consulta puede empezar con una duda que llevas meses guardando o con algo que simplemente quieres entender mejor. No hace falta que algo duela para que valga la pena hablar de ello. Conocer tu cuerpo también es una forma de cuidarte, en cualquier etapa de la vida”, concluye Teresa Cortés.

Llevar anotadas las dudas antes de entrar al consultorio puede ser una estrategia sencilla para evitar que los nervios hagan olvidar aquello que se quería preguntar.

Cólicos recurrentes, cambios en el sangrado, vida sexual, antecedentes familiares y dudas sobre las etapas futuras son temas que pueden formar parte de una conversación médica. La consulta ginecológica, en ese sentido, no tiene que ser un examen que se aprueba o se reprueba, sino un espacio para obtener información y tomar decisiones sobre el propio cuidado.