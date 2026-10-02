Platon, filósofo griego: “El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él”

Platón desarrolló buena parte de su pensamiento mediante diálogos en los que Sócrates ocupa un lugar central.

a reflexión aparece en Fedón y plantea una idea que sigue generando interpretaciones: la persona sabia reconoce sus límites y busca acercarse a aquello que considera mejor, más verdadero o más virtuoso.

Platón dejó en sus diálogos algunas de las reflexiones más conocidas sobre el conocimiento, la virtud y la búsqueda de la verdad.

Una de ellas suele resumirse así: “El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él”.

La frase tiene respaldo en Fedón. En ese diálogo, Cebes argumenta ante Sócrates que una persona sensata querría permanecer junto a alguien superior a ella, dentro de una discusión mucho más amplia sobre los dioses, la filosofía y la muerte.

Por eso, aunque hoy suele utilizarse como consejo para rodearse de personas más inteligentes o capaces, esa es una interpretación contemporánea del pasaje, no todo su contexto original.

Platón, nacido aproximadamente entre 429 y 428 a.C., fue discípulo de Sócrates y autor de diálogos que abordaron cuestiones sobre conocimiento, política, ética, justicia y realidad.

¿Qué significa esta reflexión de Platón?

Llevada a la vida cotidiana, la frase puede entenderse como una defensa de la humildad intelectual.

Una persona que desea aprender no necesita demostrar constantemente que sabe más que quienes la rodean.

Al contrario, necesita reconocer que otros pueden tener experiencias, conocimientos o virtudes que todavía no posee.

La reflexión puede resumirse en tres ideas:

Humildad intelectual: aceptar que siempre existe algo que todavía podemos aprender.

aceptar que siempre existe algo que todavía podemos aprender. Valor del entorno: convivir con personas preparadas puede ampliar nuestra manera de pensar.

convivir con personas preparadas puede ampliar nuestra manera de pensar. Búsqueda de excelencia: aprender de alguien mejor en determinada materia no disminuye a una persona; puede ayudarla a crecer.

La idea encuentra un paralelo particularmente claro en Leyes. Allí se plantea que el ser humano debe evitar el amor excesivo hacia sí mismo y seguir a quien sea mejor que él, sin permitir que la vergüenza se lo impida.

Es decir, creerse suficiente puede convertirse en un obstáculo para aprender.

Rodearse de personas mejores no significa sentirse inferior

La frase tampoco exige pensar que otra persona es superior en todos los aspectos.

Alguien puede saber más de ciencia, negocios, arte o filosofía y, al mismo tiempo, tener mucho que aprender en otras áreas.

El punto está en reconocer una cualidad valiosa y aprovechar la oportunidad de aprender de ella.

Platón desarrolla una idea relacionada en La República: el verdadero amante del conocimiento debe buscar la verdad desde joven y no rechazarla simplemente porque contradiga sus propias creencias.

En ese sentido, la sabiduría no consiste únicamente en acumular información.

También exige estar dispuesto a corregirse.

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El aprendizaje empieza cuando dejamos espacio para la duda

Una persona convencida de que ya tiene todas las respuestas difícilmente buscará nuevas explicaciones.

En cambio, reconocer una duda puede abrir una puerta.

Preguntar, escuchar, comparar argumentos y modificar una opinión cuando aparecen mejores razones forman parte de ese proceso.

Por eso resulta pertinente otra idea presente en Teeteto: Platón coloca el asombro en el origen de la filosofía.

Sin curiosidad, hay pocas razones para seguir buscando.

Y sin la capacidad de aceptar que otra persona puede saber más, también se reducen las posibilidades de aprender.

La idea de Platón en pocas palabras

La sabiduría no implica saberlo todo.

Reconocer a alguien mejor preparado puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje.

Escuchar no significa aceptar cualquier argumento: también exige analizarlo.

La curiosidad evita que el conocimiento se vuelva complacencia.

Buscar la verdad importa más que proteger el ego.

Otras 5 frases de los diálogos de Platón para reflexionar

Estas cinco expresiones proceden de pasajes identificables de obras de Platón; como ocurre con los textos clásicos, la redacción exacta puede variar de una traducción a otra.

1. “La vida sin examen no merece ser vivida.”Aparece en Apología, donde Sócrates defiende una vida basada en el cuestionamiento y el examen de uno mismo.

2. “El comienzo de toda tarea es lo principal.”En La República, la idea aparece al hablar sobre la importancia de la educación durante los primeros años.

3. “Nada de lo aprendido por obligación permanece en la mente.”También en La República, Platón contrapone la imposición con una educación capaz de despertar las capacidades naturales.

4. “El asombro es el comienzo de la filosofía.”En Teeteto, Sócrates relaciona directamente la capacidad de maravillarse con el impulso filosófico.

5. “¿Podrías encontrar algo más afín a la sabiduría que la verdad?”La pregunta aparece en La República y resume una de las relaciones centrales del pensamiento platónico: sabiduría y búsqueda de la verdad.