El negocio de celebrar a México

Las Fiestas Patrias movilizan al comercio, restaurantes y servicios a nivel nacional; en Sonora, los negocios registran incrementos en sus ventas durante las celebraciones, una actividad que dinamiza a estos sectores.

Las Fiestas Patrias representan una oportunidad de consumo para comercios, restaurantes y prestadores de servicios en México, con una derrama económica estimada en 39 mil 600 millones de pesos en 2026 y crecimiento cercano al 5% para los negocios sonorenses.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), las celebraciones del 13 al 16 de septiembre favorecieron las ventas de alrededor de 4 millones de unidades económicas en el país, desde establecimientos de alimentos y bebidas hasta comercios, transporte y entretenimiento.

En Sonora Martín Zalazar Zazueta, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco Sonora) y de Canacope Hermosillo, estimó un crecimiento de alrededor del 5% en las ventas relacionadas con las Fiestas Patrias respecto al año pasado.

Señaló que las compras alusivas a la celebración comenzaron más tarde durante este año, por lo que el movimiento se concentró conforme se acercaron el Grito de Independencia y las reuniones familiares.

Banderas, adornos tricolores, sombreros, dulces típicos y artículos de decoración estuvieron entre los productos con mayor demanda, además de los ingredientes para preparar pozole, menudo y tamales, así como botanas y bebidas.

El Grito llega a la mesa

Manuel Lira Valenzuela, consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que los establecimientos que reciben a quienes celebran la fecha tuvieron incrementos de entre 50% y 70% en sus ventas durante esa noche.

Muchos negocios colocaron banderas y prepararon menús especiales con platillos tradicionales, dijo, entre ellos chiles en nogada, mientras que para los consumidores el costo de los antojitos mexicanos también aumentó.

Estimó que los platillos mexicanos registraron un incremento de alrededor del 15% respecto a 2025, debido principalmente al comportamiento de los precios de proteínas, vegetales y otros insumos utilizados por los establecimientos.

A nivel nacional, la derrama estimada por la Concanaco pasó de más de 23 mil millones de pesos en 2023 a más de 35 mil millones en 2024 y aproximadamente 37 mil 500 millones en 2025; para este año, la estimación fue de 39 mil 600 millones de pesos, un crecimiento de 5.5% respecto al año anterior y el nivel más alto de la serie.

Junto al comercio y los restaurantes, la actividad alcanza a supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, establecimientos de entretenimiento, transporte local, grupos musicales y mariachis, así como negocios dedicados a la venta de artículos tradicionales y conmemorativos.