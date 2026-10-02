Casa Ley abre una nueva ruta de expansión

La llegada de Fresh Market a Sonora marca el inicio de una estrategia que contempla nuevas unidades de este formato, además de tiendas Ley Express y establecimientos tradicionales en distintas regiones del estado.

Como parte de su proyecto de crecimiento y expansión, Casa Ley llevó por primera vez a Sonora su formato Fresh Market con una inversión de 230 millones de pesos en Ciudad Obregón, y prepara nuevas unidades de este concepto y de sus diferentes modelos de tienda en el estado.

La empresa contempla abrir este mismo año una segunda tienda Fresh Market en Hermosillo, idéntica a la instalada en Ciudad Obregón, mientras que otros proyectos de tiendas Ley están previstos para el siguiente año en el Sur, centro y Norte de Sonora.

“Es muy importante para nosotros seguir creciendo, seguir pudiendo llegar con estos servicios y otros servicios a las diferentes comunidades y vienen más proyectos, así como éste de Fresh Market y como otros de Ley Express o como las tiendas tradicionales grandes que conocemos”, señaló Juan Manuel Ley Bastidas, presidente y director general de Casa Ley.

La expansión se da con un formato que la cadena desarrolló inicialmente en Sinaloa y que ahora utiliza para ingresar a nuevos mercados; Fresh Market Obregón Norte es la quinta unidad de este concepto y la primera fuera de Sinaloa.

Explicó que la elección de Ciudad Obregón como primer punto de expansión del formato en Sonora respondió a las condiciones que se dieron para concretar el proyecto, mientras que Hermosillo también se encontraba contemplado dentro de los planes de la empresa.

Nuevos mercados

Fresh Market busca ampliar la oferta de Casa Ley mediante una combinación de productos frescos, alimentos especializados y artículos de consumo cotidiano, explicó Ley Bastidas, al incorporar departamentos y servicios que van desde frutas y verduras hasta carnes, vinos, cafetería, florería y productos de importación.

“Este formato está tratando de dar una experiencia de compra superior, diferente, ofreciendo productos y servicios de alta calidad, pero además estamos tratando de ofrecer algunos otros productos que no necesariamente encuentras en el resto del mercado”, detalló.

La propuesta incluye productos como chorizos argentinos, jamones serranos, quesos franceses y aceites de oliva, pero también marcas nacionales y artículos de consumo diario.

Para Casa Ley, la combinación busca atender tanto a consumidores interesados en productos especializados como a quienes realizan su compra habitual.

“No porque nosotros estemos dando servicios y productos de mayor calidad en este formato les va a salir más caro”, sostuvo el directivo.

El concepto también incorpora cafetería, bebidas, panadería y otros espacios complementarios, dijo, con la idea de ofrecer una experiencia distinta dentro de una tienda en la que los consumidores puedan realizar su compra cotidiana.

Inversión que amplía la operación

Fresh Market Obregón Norte cuenta con una superficie de 2 mil 400 metros cuadrados y generó 125 empleos directos, además de alrededor de 250 empleos indirectos.

La nueva unidad es la 83 de Casa Ley en Sonora y la 20 en Cajeme; a nivel nacional, la empresa cuenta con 22 mil 500 colaboradores, de los cuales 5 mil se encuentran en Sonora y alrededor de 1 mil en Cajeme, según la información proporcionada por la compañía.

Cuenta con un espacio para productos locales como coyotas, tortillas de harina, machaca y cecina, mientras Casa Ley trabaja en la incorporación de nuevos proveedores de productos perecederos y secos.

“Tenemos un rincón de productos regionales donde vendemos coyotas, las marcas regionales de aquí, tortillas de harina, carne machaca, cecina, todo eso lo tenemos”, comentó.

Nueva tienda en Sonora

La apertura de Fresh Market Obregón Norte se realizó el 18 de septiembre y estuvo encabezada por Ley Bastidas; durante el acto participaron también Claudia Fabiola Santacruz Avilés, presidenta municipal de Cajeme y Raúl Yeomans Vejard, director general de Innovación y Sectores Tecnológicos de la Secretaría de Economía y Turismo del Estado, en representación del Gobierno de Sonora.

La alcaldesa destacó la generación de empleos y el impacto de la nueva operación para las familias de Cajeme, mientras que el representante estatal señaló que la inversión contempla 230 millones de pesos, 125 empleos directos y alrededor de 250 indirectos.

“Tenemos algunos otros proyectos de otras tiendas Ley que se van a pasar para el siguiente año, tanto en el Sur de Sonora como en el centro de Sonora y algunos, probablemente, en el Norte de Sonora”, adelantó el presidente de Casa Ley.