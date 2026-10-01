La psicología explica que crecer en un hogar con discusiones frecuentes puede hacer que niños aprendan a detectar con mayor precisión ciertas emociones al observar gestos, tonos de voz y expresiones intensas

Infancia con discusiones puede aumentar la atención a señales emocionales, pero no significa entender mejor a los demás

A veces basta con un cambio casi imperceptible en la voz, una expresión facial distinta o un silencio inesperado para que algunas personas noten que algo no está bien. La psicología ha encontrado una posible explicación relacionada con las experiencias durante la infancia.

Un estudio publicado en Child Development en 2024 analizó la relación entre los conflictos interparentales y la capacidad de los niños para reconocer emociones. La investigación siguió a 238 madres, sus parejas y sus hijos en edad preescolar durante tres años.

Te puede interesar: Las personas que escriben a mano no es que sean anticuadas, sino que su cerebro analiza, resume y retiene mejor la información sin las distracciones de los dispositivos digitales, según la psicología

¿Qué ocurre cuando el ambiente familiar es impredecible?

Para un niño, conocer el estado emocional de los adultos puede ser importante para anticipar qué sucederá después. Si las discusiones son frecuentes o las reacciones cambian de manera difícil de prever, prestar atención a determinadas señales puede convertirse en una forma de orientarse dentro del entorno.

El estudio encontró que una mayor exposición a conflictos interparentales hostiles se relacionó posteriormente con incrementos en la precisión para reconocer emociones como enojo, tristeza y felicidad. La relación fue especialmente visible al identificar expresiones enojadas y de alta intensidad.

Eso no significa que el conflicto familiar convierta automáticamente a un niño en alguien con una capacidad superior para comprender a los demás.

La atención puede concentrarse en señales de amenaza

Investigaciones anteriores también han observado respuestas particularmente sensibles ante expresiones de enojo en niños expuestos a violencia familiar. Estudios de neuroimagen encontraron una mayor respuesta de determinadas regiones cerebrales ante rostros enojados, aunque estos resultados no permiten asumir que todas las personas expuestas a dificultades familiares desarrollarán el mismo patrón.

En la vida cotidiana, esa atención puede manifestarse de distintas maneras:

Notar rápidamente un cambio de tono de voz

Prestar especial atención a expresiones faciales

Detectar silencios o gestos que parecen indicar tensión

Intentar anticipar cuándo puede comenzar una discusión

Permanecer especialmente atento ante situaciones impredecibles

Reconocer una emoción no equivale a entender a una persona

Este es uno de los matices más importantes. Identificar correctamente que alguien está enojado, triste o feliz es una habilidad concreta, pero comprender las causas, intenciones o pensamientos de esa persona implica procesos mucho más amplios.

Por eso, los resultados del estudio de 2024 no respaldan la idea de que una infancia complicada produzca automáticamente una especie de “sexto sentido”. Los investigadores encontraron una relación específica con la precisión del reconocimiento emocional, no una capacidad general extraordinaria.

Además, las respuestas frente al conflicto familiar no son idénticas. Una investigación publicada en 2026 con adolescentes encontró que el efecto del conflicto familiar sobre la respuesta ante amenazas impredecibles también variaba según la sensibilidad al procesamiento sensorial de cada participante.

La hipervigilancia es un fenómeno diferente

Cuando una persona permanece constantemente pendiente de posibles señales de peligro, la psicología utiliza el término hipervigilancia para describir un estado de alerta elevado que puede aparecer después de experiencias de amenaza o trauma. No obstante, observar mucho las emociones de otras personas por sí solo no permite diagnosticar hipervigilancia ni establecer una historia de trauma.

En conjunto, la evidencia apunta a una idea más interesante que la de tener una habilidad extraordinaria: el cerebro y la conducta pueden adaptarse a las características del ambiente durante el desarrollo. En algunos casos, aprender a identificar rápidamente determinadas señales emocionales puede haber sido una respuesta útil ante situaciones impredecibles.

Esto también explica por qué no existe una reacción universal ante una infancia marcada por conflictos. Las experiencias familiares interactúan con características individuales, relaciones de apoyo y otros elementos del desarrollo. Por ello, reconocer con rapidez un cambio emocional en otra persona puede tener múltiples explicaciones y no constituye, por sí mismo, una señal de un problema psicológico.

Te puede interesar: Un hombre de 61 años lamentó haberse distanciado de sus hijos emocionalmente al ser el proveedor económico de su casa y que ahora lo vean como un “banco” en lugar de una una figura paterna cercana: “Me llaman solo cuando necesitan dinero”