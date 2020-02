14 de febrero: Frases para el Día del Amor y la Amistad, San Valentín

HERMOSILLO, Sonora.- Este viernes 14 de febrero se celebra San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, por lo que a algunas personas les da por sacar su poeta interno y dedicarle unas palabras o frases para alguien especial o su respectiva pareja.

Sin embargo, para algunos no le es tan fácil plasmar lo que sienten por lo que recurren a buscar algo de inspiración en Internet, por ello te dejamos algunas frases para dedicar en este día especial para esa persona especial:

-Cuando el amor no es locura, no es amor.-Pedro Calderón de la Barca.

-Las flores de mi jardín, florecen en primavera, pero mi amor por ti, florece la vida entera.

Los amores tempranos son los que esperan en las esquinas para ver pasar y después irse a soñar. Son amores que no se tocan pero que se evocan mucho. Elena Poniatowska

La paradoja del amor es, ser uno mismo, sin dejar de ser dos. El arte amar de Erich Fromm

Ofrecer amistad al que pide amor, es como dar pan al que muere de ser. Ovidio (El arte de amar)

El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo: estira los minutos y los alarga como siglos. Octavio Paz

No ser amados es una simple desventura; la verdadera desgracia es no amar. Albert Camus

No sé hacia dónde vamos, lo que sé es que quiero ir contigo.

Me he enamorado muchas veces, siempre contigo.

Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Gabriel García Márquez

Mi plan no era enamorarme, pero me sonreíste y lo arruinaste.

Solo por que alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Gabriel García Márquez

Si tuviera que elegir entre amarte y respirar, me gustaría utilizar mi último aliento para decir: ¡Te amo!

Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Julio Cortázar en Rayuela

A veces hacemos el amor con nuestros ojos. A veces lo hacemos con nuestras manos. A veces lo hacemos con nuestros cuerpos. Siempre lo hacemos con nuestros corazones.

Un hombre quiere ser el primer amor de su amada. Una mujer quiere que su amado sea su último amor.

Un amigo es la imagen que tienes de ti mismo. Robert L. Stevenson.

Cualquiera puede llamar la atención de tus ojos, pero se necesita algo especial para llamar la atención de tu corazón.

Las mejores y más hermosas cosas del mundo no se pueden ver o incluso tocar. Deben ser sentidas con el corazón. Helen Keller.

Cierto que en el mundo de los hombres nada hay necesario, excepto el amor. Goethe

El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada.Gustavo Adolfo Bécquer