10 objetos que no debes guardar en los cajones de la cocina

Ciudad de México.- En cada hogar, la cocina se destaca como uno de los espacios más significativos. Aquí guardamos una variedad de electrodomésticos y objetos, siendo los cajones una pieza esencial en este conjunto. Estos elementos versátiles pueden encontrarse en distintas áreas de la cocina, aunque a menudo se sitúan cerca del grifo y la estufa.

La importancia de mantener la limpieza y el orden en los cajones de la cocina no puede subestimarse. La clasificación adecuada de los objetos almacenados y una rutina de limpieza frecuente aseguran un acceso rápido a las herramientas necesarias, evitando la pérdida de tiempo en búsquedas frustrantes.

Sin embargo, es vital tener en cuenta qué objetos se deben evitar guardar en estos cajones. Mientras algunos artículos son apropiados para su almacenamiento, otros pueden plantear riesgos innecesarios tanto para los cocineros como para el entorno culinario.

Estos son los objetos que no debes guardar en los cajones de la cocina

Paquetes de alimentos abiertos: Artículos como pasta seca, galletas, azúcar, harina y cacao, entre otros, no deben ser guardados en los cajones una vez que sus envases han sido abiertos. La humedad y la ventilación intensa pueden alterar su textura, sabor, aroma y valor nutricional. Además, estos envases abiertos pueden atraer plagas de insectos y correr el riesgo de derrames que afecten a los objetos cercanos.

Tablas de picar y cortar alimentos: Almacenar tablas de madera en los cajones puede llevar a problemas de humedad y deterioro debido a la falta de ventilación. Este hábito puede resultar en un desperdicio innecesario a largo plazo y, en casos extremos, dañar los cajones, resultando en gastos de reparación.

Cuchillos de diversos tipos: Los cajones de la cocina no son el lugar adecuado para guardar cuchillos. La posibilidad de cortarse al buscar otros objetos es un riesgo real. Además, estos utensilios pueden perder su filo si no se almacenan de manera apropiada en bases diseñadas para cuchillos. Se recomienda utilizar organizadores seguros y mantener los cuchillos lejos de áreas concurridas.

Recipientes de líquidos no sellados: Evite almacenar en los cajones recipientes de líquidos que no estén sellados adecuadamente. La posibilidad de fugas y derrames puede provocar un desorden y daños a otros objetos en el cajón, además de atraer plagas no deseadas.

Electrónicos sensibles a la humedad: No es recomendable guardar dispositivos electrónicos sensibles a la humedad, como controles remotos, en los cajones de la cocina. La variación de temperatura y la humedad pueden dañar estos dispositivos y afectar su funcionamiento.

Objetos pesados y voluminosos: Evite almacenar objetos pesados y de gran tamaño en los cajones de la cocina, ya que esto puede ejercer presión y causar daños a los cajones con el tiempo. Opte por espacios adecuados en armarios o alacenas para estos objetos.

Productos de limpieza no sellados: Los productos de limpieza líquidos o en aerosol no deben guardarse en los cajones de la cocina. Las fugas o derrames accidentales pueden dañar el interior del cajón y contaminar otros elementos almacenados.

Utensilios de metal sin protección: Evite colocar utensilios de metal sin protección directa en los cajones, ya que pueden rayar y dañar otros objetos cercanos. Utilice organizadores de cubiertos u otros accesorios que proporcionen compartimentos separados.

Productos aromáticos fuertes: No guarde productos con aromas fuertes y persistentes, como especias a granel o aceites aromatizados, en los cajones. Estos olores intensos pueden impregnarse en otros utensilios y artículos, alterando su sabor y aroma.

Pilas y baterías sueltas: Evite almacenar pilas y baterías sueltas en los cajones, ya que podrían entrar en contacto y generar cortocircuitos. Manténgalas en sus empaques originales o en contenedores designados para su seguridad.

Al considerar estas recomendaciones, los propietarios pueden mejorar tanto la funcionalidad como la longevidad de sus cajones de cocina. Al mantener el orden y la organización en mente, el espacio culinario puede optimizarse para una experiencia de cocina más segura y eficiente.

