10 Ideas para un lunch saludable y lleno de energía

MÉXICO.- Muchos niños disfrutan elegir su propio lunch, sin embargo, eso no significa que deban seleccionarlo solos, lo ideal es que sea a partir de las opciones que presentes, así que evita ofrecerle cosas con mucha azúcar o grasas.

Te presento unas buenas ideas, algunas basadas en el Recetario de Refrigerios Escolares, difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México. La recomendación es acompañar todas con agua simple.

Es fundamental comer un lonche balanceado a media mañana.

10 propuestas de snack saludables para tus niños

Sándwich de queso panela con aguacate y jitomate, acompañado de 1 porción de fruta. Torta de pollo hecha con un bolillo pequeño, pollo deshebrado, aguacate, jitomate y lechuga, más fruta. Pan integral cortado en círculo, untado con crema de cacahuate y rebanadas de plátano para formar un oso (o sándwich de crema de cacahuate con plátano o fresas). Acompañar con el resto del plátano y rebanadas de pepino. Quesadillas de queso panela con espinaca o lechuga, más fruta. Aprovecha que están en casa, así no se les harán duras. Ensalada de fruta (1 taza de fruta en total) con yogur sin azúcar, puedes agregar algunos frutos secos o amaranto. Avena con leche + manzana, fresas, moras o su fruta favorita. Prefiere la versión integral antes que la instantánea y agrega sólo un toque o nada de azúcar. Rollitos de pechuga de pavo con manzana, más zanahoria rallada. Rodajas de manzana y palitos de apio con crema de cacahuate y granola casera. Mini pizza con pan integral, rodajas de jitomate y queso panela o Oaxaca, acompañada de fruta picada. Mezcla nueces con frutos secos, como arándanos deshidratados y o uvas pasa, este es un excelente snack entre horas.

No perdones el refrigerio de tus niños.

Recuerda reducir al mínimo el consumo de alimentos procesados y embutidos, ofrecer una variedad de alimentos y sacar tú creatividad para presentarlos de formas diferentes y evitar que se aburran. Asimismo, no olvides realizar sus chequeos médicos para detectar un problema de nutrición o riesgo de algún otro padecimiento.

Finalmente, si tu hijo no quiere comer o notas que está cansado o no rinde lo suficiente, no dudes en consultar con un especialista en nutrición que te ayude con una dieta personalizada para tu pequeño. Su salud y nutrición son importantes.