Harry y Meghan acusan de 'racista' a la Gran Bretaña

Tijuana, Baja California.- El estreno del documental Harry y Meghan en Netflix desveló fuertes afirmaciones sobre la familia real y su influencia en La Gran Bretaña.

En una parte de la producción audiovisual, Harry señaló que la realeza tiene un "sesgo inconsciente" y es "parte del problema" respecto al racismo de Reino Unido.

Los académicos Afua Hirsch y David Olusoga, se unieron a estos testimonios y dijeron que la historia de Gran Bretaña está "llena de imágenes racistas, así también hablaron de su legado y comparten que al sentimiento antiinmigración en el Reino Unido es conocido como un "cifrado para la raza".

Meghan en Reino Unido

Además, asimilaron que esta tradición de racismo complicó que pudiera existir una relación positiva con Meghan por parte de la realeza o su pueblo.

En el mismo episodio, Meghan les dice a los entrevistadores que sintió un cambio en el trato después de mudarse al Reino Unido: "En ese momento, no estaba pensando en cómo la raza jugó un papel en nada de esto".

Sobre su experiencia en el Reino Unido dijo: 'Realmente no pensé en eso. "Es muy diferente ser una minoría pero no ser tratado como una minoría desde el principio... Diría que ahora, la gente es muy consciente de mi raza porque la convirtieron en un problema cuando fui al Reino Unido". "Pero antes de eso, la mayoría de la gente no me trataba como una 'mujer negra'. Así que esa conversación no me pasó".