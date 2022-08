Guillermo de Cambridge felicita a las Leonas de Inglaterra en Eurocopa.

Ciudad de México.-El príncipe y esposo de Kate Middleton, Guillermo de Cambridge mostró su apoyo a las Leonas de Inglaterra durante la final de la Eurocopa femenino.

Días antes del encuentro, el hijo de Diana de Gales y su hija, la pequeña princesa Charlotte, enviaron un cálido mensaje al equipo femenino, incluso, la dulce niña les deseo el triunfo.

Este domingo, día del partido, el futuro rey de Reino Unido dejó salir toda su emoción cuando las Leonas derrotaron a Alemania y cuando llegó el momento de entregar el trofeo a las jugadoras, el duque de Cambridge se olvidó de todo protocolo y de lanzó a abrazar con euforia a las campeonas, en un gesto de agradecimiento y alegría.

Sensacional. Una victoria increíble @leonas y toda la nación no podría estar más orgullosa de todos ustedes. Maravilloso ver cómo se hace historia esta noche en Wembley, ¡felicidades! W"

escribió el carismático príncipe en la cuenta oficial de los duques de Cambridge.

Las reacciones de los usuarios en Twitter

Los internautas decidieron apoyar el acto de personaje de la realeza. "Incluso si no eres fanático del futbol, no puedes evitar sentirte inspirado por estas increíbles mujeres jóvenes. Como padre de una hija de 10 años, estoy muy orgulloso del mensaje que esto transmitirá a su generación. No dejes que nada te detenga y nunca dejes que nadie te diga 'no puedes'. #girlscan", escribió un seguidor en Twitter.

"¡Me encantó el hecho de que empezaste a darle la mano a las chicas y luego a la mitad rompiste el protocolo con abrazos! ¡Bien hecho!", escribió otra