''Tuve que volver a aprender a hablar, caminar, comer'', Fernando del Solar tras estar 50 días sedado

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque actualmente se encuentra estable de salud, Fernando del Solar la estuvo pasando muy mal a principios de este año.

Todo comenzó en diciembre de 2019, el conductor se despidió del programa de TVAzteca para informar que tenía que llevar un tratamiento debido a un problema de salud por el que pasaba, el cual después se sabría que era una neumonía que puso al filo dela muerte al famoso.

Ahora, después de 50 días sedado y de casi dos meses de recuperación, el conductor otorgó una entrevista a la revista TVNotas donde habla de lo ocurrido en esos terribles día.



“Bajé mucho de peso durante todo ese tiempo y estoy tratando de ganar peso y recuperar fuerza en los músculos. Fue como volver a nacer porque tuve que volver a aprender a hablar, caminar, comer, bañarme, ir al baño; fue muy fuerte cuando desperté. Anna, mi novia, se ha encargado de ayudarme a armar el rompecabezas de mi vida, de recordarme todas las cosas que se me barrieron”, señala.

En cuanto a si ya está dado de alta, el también actor señaló que no del todo, pues tenía que seguir presentándose hasta que recupere su peso normal.

“No, todavía no, continuaré en observación hasta que recupere mi peso normal, y aún estoy tomando medicamento para fortalecer mi sistema inmune; uso inhalador para expandir los pulmones, bajar la inflamación de bronquios y respirar mejor. Continúo en proceso de sanación, pero digamos que, por fortuna, lo más peligroso ya pasó”, afirmó.

Del Solar comenta que salió pesando alrededor de 58 kilos, cuando su peso normal siempre ha estado entre 80 y 85, por lo que se encontraba 22 kilos por debajo de lo ideal. Actualmente ha logrado llegar a los 64.

Dentro de sus planes principales se encuentran volver al trabajo, sobre todo a la televisión.



“Mi idea es que, en cuanto pase la cuarentena, regresaré a Estilo DF y espero que a la TV también, que es donde me siento como pez en el agua, pero me la llevaré superrelax para no arriesgarme; con Azteca aún tengo las puertas abiertas”, finalizó.