revela Ivonne Montero que está combatiendo su contagio de Covid con dióxido de cloro

Ciudad de México.-Ivonne Montero reveló que lleva algunos días contagiada de Covid-19, por lo cual se encuentra completamente aislada y separada de su hija Antonella, producto de su relación con Fabio Melanitto.

La actriz mexicana de 46 años grabó un video en su cuenta de Instagram donde se muestra al natural y visiblemente afectada por la enfermedad.

“Lamentablemente el coronavirus me alcanzó, me encuentro en casa infectada. Llevo ya una semana aproximadamente con síntomas de dolor de cuerpo muy fuerte, el primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar. Los glóbulos oculares me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo, pero digamos que voy bastante bien”, informó Montero.

A pesar de la controversia que ha surgido con respecto al uso de dióxido de cloro para combatir el coronavirus, Ivonne reveló que hasta este momento es lo que le ha ayudado a sobrellevar la enfermedad.

“Estoy saturando muy, muy bien, estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando, protegiendo de tiempo atrás y la verdad es que bastante, bastante tranquilo, primero Dios así siga”, explicó.

Por último, y agradeciendo las muestras de cariño de sus seguidores, la artista reveló en dónde se encuentra la pequeña Antonella.

“Me estoy cuidando mucho, estoy encerrada, estoy sola obviamente, mi hija tiene dos semanas con sus abuelos, bueno ya varias semanas con los abuelos viviendo porque estoy trabajando entonces no hubo ningún riesgo de contagio”, concluyó.

Video: