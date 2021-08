líder de Iron Maiden, da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El lider Bruce Dickinson, de la agrupación de heavy metal Iron Maiden, da positivo en la prueba de Covid-19, aunque el músico ya se encuentra vacunado.

El cantante de 63 años apenas había pospuesto dos fechas en Reino Unido donde daría una serie de charlas luego de que un miembro de su equipo resultó infectado por el coronavirus, así fue informado la semana pasada en las redes sociales de Maiden.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, el intérprete de "Fear of the dark" entró en cuarentena en casa por diez días según establecen las reglas de su país y entonces comenzó a sentir cansancio y después como si empezara a tener un resfriado.

"No tengo duda de que si no estuviera vacunado estaría en serios problemas", dijo Bruce a Rolling Stone quien hace tres días se realizó la prueba en la que dio positivo.



"Pensé 'oh, bueno, demonios'. Tenía estornudos, durante un par de días me sentí un poco mareado, como con gripe y eso fue todo".

Lo que sigue para la banda



La noticia se da un mes después de que lanzara, junto a Iron Maiden, el primer corte del que será su nuevo álbum llamado "Senjutsu" y que verá la luz el 3 de septiembre.



Sus conversatorios están programados para el 16 y 17 de octubre de este año mientras que con Iron Maiden tienen fechas de conciertos hasta 2022 donde en junio aparecerán en el Festival Download.



De acuerdo con Rolling Stone, Bruce no cree que los fans deban estar obligados a que se les pida asistir vacunados pues es una decisión personal, pero espera que lo estén, además señaló a la revista que si lo hacen debe ser no para asistir a conciertos sino por su salud.



"Incluso si tuviste tus dos dosis de la vacuna puedes tener Covid-19 y esparcirlo a otros que tal vez no tengan la vacuna y que podrían enfermarse de verdad y morir.

"Hoy no puedes legislar contra la mortalidad. Hay muchas cosas en este mundo que matan a la gente y que no son ilegales pero sí desafortunadas. El cáncer mata, los ataques del corazón, la obesidad, la malaria... Probablemente vamos a tener que vivir con esto y si es así entonces tendrás tu vacuna".