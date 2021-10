'La Bebeshita' lanzará tema en reggaeton, y pone a prueba sus dotes culinarios en su taquería 'Los socios'

Tijuana BC.- No se considera celebridad, pero agradece que la hayan invitado a “MasterChef Celebrity”, porque a raíz de eso, ahora también incluirá el taco “bebeshita” en su taquería “Los socios” que tiene la zona de Coyoacán, Ciudad de México.

“La Bebeshita”, Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre de pila, saltó a la fama por su participación en el programa “Enamorándonos”, y sin ser una experta en la cocina se atrevió a enfrentarse a los chefs, poniendo a prueba lo poco que sabía.

“Aprendí a cocinar un poco más, no se cocinar nada, soy una feliz pinche, pero mejoré, creo, con mi ingenio y mi lógica avancé, pero bueno ya que iba mejorando un poco me sacan”, destacó en entrevista vía telefónica.

El resultado de la peripecia culinaria

Y gracias a sus peripecias culinarias, los comensales de su taquería podrán apreciar pronto el resultado de su estancia dentro de la cocina más famosa de México.

Yo tengo una taquería y ahora tengo platillos nuevos, como el taco ‘bebeshita’ y salsas especiales que aprendí en Master Chef”

Puntualizó.

“La Bebeshita” salió el pasado domingo del reality, siendo uno de los concursantes más queridos por la audiencia, y por ende, de los que lamentaron su eliminación.

Salta a la música y las letras

Con 2.5 millones de seguidores, y aprovechando que ya está fuera del programa, “La Bebeshita” tiene planes de ingresar a la música con el lanzamiento de un nuevo sencillo dentro del género del reggaeton.

“También le ando echando ahí a la música, que por estar en el reality no pude empezar ese proyecto, que más que nada son como mis pasatiempos, y pues ya voy a sacar una canción nueva, quiero escribir un libro, quiero hacer de todo”, sostuvo.

Sin dejar de lado sus redes sociales, ni su canal de YouTube, Daniela de 31 años de edad, dijo que le encanta ser influencer y eso nunca lo va a dejar.

Sobre el libro, no adelantó mucho, pero de algo está segura y es querer abarcar de todo, porque a ella, eso de querer y poder se le da.

“Bebeshita quiere hacer de todo, o sea soy Bebeshita todologa, así me he ido en la vida, explorando, y en la música, la hago para divertirme porque tampoco soy cantante, quiero que todo suceda echándole ganas, así he vivido con bandera de haber qué pasa”, finalizó.