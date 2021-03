Confirma JC Chávez que Rafael Amaya no ha vuelto a pláticas de rehabilitación

Ciudad de México.- A un día del escándalo suscitado por las imágenes donde Rafael Amaya aparece en las calles de Tijuana mostrando una actitud errática, Julio César Chávez, propietario del centro de rehabilitación donde el actor pasó varios meses, respondió a la pregunta si se había suspendido la recuperación y el contacto con Amaya.

“No, no se ha perdido la comunicación, simplemente él ya cumplió su proceso, ahora lo importante es que él no recaiga, que él esté yendo a sus pláticas para no caer en tentación y volver otra vez para atrás”.

Como se recordará, fue a finales del año pasado cuando ex campeón mundial de box, confirmó que el histrión de 43 años se encontraba en una de sus clínicas y que estaría por regresar al medio del espectáculo más fuerte que nunca; sin embargo, semanas más tarde y después de varios rumores de una recaída, Julio César comentó que era muy importante que el actor regresara a las revisiones periódicas que recomendaba la institución. Es por ello que ante la pregunta obligada de si lo ha vuelto a ver después de ser dado de alta, el ex boxeador respondió tajantemente.

“No, no lo he visto porque tiene mucho trabajo”.

Finalmente, y antes los cuestionamientos de los micrófonos de Ventaneando de si apoyaría al protagonista de “El Señor de los Cielos” en sus planes de incursionar en la música junto al intérprete Roberto Tapia, el también cronista de deportes comentó:

“Pues mientras él esté bien en su recuperación, en lo que haga bienvenido, ¿me entiendes? Rafael Amaya tiene mucho talento para ser actor y si quiere ser cantante y si quiere ser boxeador pues hay que apoyarlo, con gusto pagaría un boleto para ir a verlo”.