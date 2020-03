Revela Martha Cristiana violencia que vivió con Raúl Martínez Ostos

Martha Cristiana decidió alzar la voz y denunciar los duros momentos de violencia que vivió a manos de su ex esposo Raúl Martínez Ostos, quien actualmente se encuentra comprometido con la actriz Ana Serradilla.

A través de su cuenta de Twitter Martha Cristiana contó que, a pocos días de llevarse a cabo la iniciativa “Un Día Sin Nosotras”, es que tomó la decisión de revelar que su ex pareja fue violento con ella en muchas ocasiones.

“Que te racionen el dinero es violencia económica, que te hagan sentir todos los días que estás mal y que no eres suficiente porque todo lo haces mal, es violencia psicológica y emocional Y NO ES NORMAL. Y que los picudos del mundo del cine y la farándula se ofendan porque yo MUJER denunció, habla peor de ellos que de lo que quisieran condenar”, dijo la actriz en uno de sus mensajes.

Ese hombre puede ser enencantador, educado, inteligente, detallista, romántico, guapo, exitoso, cariñosísimo, y VIOLENTO. Todo al mismo tiempo. Si así te tratan: termina la relación y DENUNCIA. — Martha Cristiana (@marthacristiana) March 4, 2020

Posteriormente, Martha relató otra de las agresiones de las que fue objeto por parte de su ex. “Todo lo que pasó en varias ocasiones, ocurrió delante de mucha gente. Un día que me agarró a jalones y a gritos fue en un venue en la ciudad de Puebla al finalizar un homenaje que me hicieron. Habían más de doscientas personas”.

Finalmente, la ex de Martínez Ostos puntualizó: “Ese hombre puede ser encantador, educado, inteligente, detallista, romántico, guapo, exitoso, cariñosísimo y VIOLENTO. Todo al mismo tiempo. Si así te tratan: termina la relación y DENUNCIA”.

Sin embargo, todas estas declaraciones parecen no importar a Ana Serradilla, quien en días pasados celebró en Tulum, Quintana Roo, su despedida de soltera junto a varias amigas del medio artístico, entre las que destacan Iliana Fox, Adriana Louvier y Grettell Valdez.