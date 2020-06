Zuria Vega no planea tener más hijos

MÉXICO.- Después de convertirse en madre en 2017, cuando nació su hija Lua y ser madre por segunda vez en 2019 cuando trajo al mundo a Luka, Zuria Vega asegura que no planea tener más hijos.

Durante una platica por medio de un Instagram Live con su amigo Daniel Arenas, Zuria aseguró que ella ya no quiere volver a iniciar el ciclo de desveladas y de amamantar.

“Mi familia está completa, mis dos hijos fueron sumamente deseados, planeados, me he entregado a mis hijos de lleno, les he dado pecho, baños, y justo en este momento de la cuarentena que ha sido un momento muy claro de mi vida siento que estoy cerrando un ciclo de no dormir, de leche materna, ahora que mi hijo cumplió el año”, comentó.

Vega, quien está casada con el también actor, Alberto Guerra, aseguró que en estos momentos no piensan tener otro hijo, está segura que a lo mejor dentro de cinco años puede que cambie de opinión.

“La verdad para mí tener ahorita otro bebé no es de ‘uy, qué padre’. No planeo ahorita, no sé si en 5 años cambie la vida, sin embargo, en este momento actual de mi vida estoy lista para volver a mi chamba a lado de mis hijos, pero en esta etapa donde la maternidad no sea mi frente, ya empiezo a sentir que pasé 2 partes, 2 procesos. Han sido 3 años de no dormir y hay que saber cerrar los ciclos por el momento. Ahorita estoy lista para otra etapa”, agregó.

Zuria y Alberto contrajeron nupcias en 2014 tras un de relación, a los tres años de matrimonio recibieron a su primera hija juntos y dos años después recibieron a su hijo.