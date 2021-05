Zuria Vega habla de sus estrías y de su proceso de aceptación

CIUDAD DE MÉXICO.- Zuria Vega es una de las actrices del medio del espectáculo más bellas y queridas por parte del espectáculo y en los últimos meses se ha vuelto más activa en sus redes sociales, donde suele compartir su día a día a sus seguidores.

La actriz realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas con el fin de que la pudieran conocer un poco más, pero fue una de sus seguidoras que le cuestionó si tenía estrías.

A lo que Zuria respondió que curiosamente no le salieron en el embarazo, si no que fue durante su adolescencia que comenzaron a notarse, por su genética se han dejado ver más en la parte de sus piernas.

Poco a poco he hecho las pases con ellas, no me encantaban, no me encantan, pero cada vez las asumo más y son parte de mi cuerpo" dijo la actriz.