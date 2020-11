Zoraida Gómez se disculpa con Stephanie Valenzuela por la agresión de Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Stephanie Valenzuela ya dejó en claro que no otorgará el perdón a su ex novio Eleazar “N” luego de que éste la golpeara y estuviera a punto de estrangularla la noche del 4 de noviembre.

Pero aun así, la cantante peruana está apenada con Zoraida Gómez, su ex cuñada, quien en todo momento se ha comunicado con ella y hasta le pidió perdón

En una entrevista con "Venga la Alegría", Stephanie dijo que tiene contacto con la actriz debido a que está devolviéndole algunas cosas de Eleazar.

Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa”, dijo Valenzuela.

“Pero ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo ‘te quiero pedir disculpas’, le dije ‘no tienes nada de qué pedirme disculpa porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’, hay que deslindar eso”, continuó.

También se refirió a la madre de Eleazar, su ex suegra, pues pensó en que esta situación también era muy difícil para ella.

“Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien”, expresó.

En este momento los que también sufren mucho son nuestras familias, tanto la mía como la de él, seguro a mí me parte el corazón su mamá, la respeto mucho y me parte el corazón que pueda estar mal, pero también tengo una familia que está lejos de mí, preocupada, mi mamá no la está pasando bien, sí ha sido duro para ellos. Mi hermano está aquí conmigo en México, y me ha apoyado”, comentó.

Eleazar “N” está en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculado a proceso por violencia familiar equiparada.