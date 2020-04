"Zombie" de The Cranberries llega a las mil millones de visualizaciones en YouTube

ESTADOS UNIDOS.- El video más emblemático de the Cranberries, "Zombie", ha superado los mil millones de visitas en YouTube.

la canción de protesta política de 1994 escrita y cantada por la difunta Dolores O'Riordan, se ha vuelto el tercer video de la década de 1990, y solo el sexto del siglo XX, en llegar a los mil millones de visitas de YouTube. Los otros son Guns N ’Roses’ "November Rain" (1992); "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana (1991); Guns N 'Roses "Sweet Child O' Mine" (1987); "Take On Me" de A-ha (1985); y "Bohemian Rhapsody" de Queen (1975).

The Cranberries son el primer grupo musical o artista irlandés en unirse al club de mil millones de visitas de YouTube. Hasta la fecha en 2020, "Zombie" tiene un promedio de 178,000 visitas diarias en YouTube. Durante los últimos meses, la banda ha estado reuniendo a los fanáticos para ayudar a empujar a "Zombie" a la marca de mil millones de visitas en YouTube, lo que finalmente hizo el 18 de abril.

La canción fue escrita por O’Riordan como una canción de protesta después de los atentados del IRA en Warrington, en el noroeste de Inglaterra, en marzo de 1993, que mataron a dos niños e hirieron a otros 56. "Zombie", con su voz característica de yodel-esque, fue producida por el veterano colaborador de los Cranberries, Stephen Street (The Smiths, Blur).

"Zombie" es del segundo álbum de la banda, "No Need to Argue", y fue lanzado como single en septiembre de 1994. La canción fue grabada en los Windmill Lane Studios de Dublín.

Cuando se estrenó en el otoño de 1994, el video musical fue inicialmente prohibido por la BBC por imágenes violentas que incluían vislumbres de niños empuñando armas. El video oficial de "Zombie", producido en relación de aspecto pre-HD 4: 3, se subió a YouTube en junio de 2009.