Zoë Kravitz confiesa su miedo de volver a filmación de "Batman"

La actriz y modelo estadounidense Zoë Kravitz, no desea volver a los foros para continuar con la filmación de la película "The Batman", pues le preocupa volver a grabar en medio de la epidemia por Coronavirus.

La actriz de 31 años, quien interpreta el personaje de “Catwoman”, compartió en entrevista con la revista People, que no desea retomar el proyecto, hasta que no haya desaparecido la epidemia o por lo menos esté controlada.

Su principal preocupación es el contacto con las personas que trabajan en la misma.

En esta película me toca más gente que en ninguna otra en la que haya trabajado, porque la ropa que tengo que ponerme es complicada y además hay muchas escenas de lucha. Necesito que varias personas me ayuden a ponerme el traje de 'Catwoman'. Eso implica que tengo a gente tocándome todo el día en la cara y el cuerpo porque yo sola no puedo hacerlo”, continuó la intérprete.