Zendaya es la más joven en ganar el Emmy a "Mejor Actriz" en la historia

ESTADOS UNIDOS.- Zendaya acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia de los Emmys, pues la noche del 20 de septiembre se convirtió en la más joven en ganar la estatuilla a “Mejor Actriz de drama” de todos los tiempos.



La famosa de 24 años de edad fue premiada por su protagónico en la serie “Euphoria”, coronándose por encima de otras intérpretes nominadas como Olivia Colman (The Crown) y Jennifer Aniston (Morning Show).



"¡Esto es bastante loco!", dijo Zendaya en su discurso de agradecimiento, entregado en casa con familiares y amigos. “Para el increíble elenco y equipo de ‘Euphoria’ … Me inspira todo lo que hacen Para Sam Levinson (creador y director del programa), te aprecio mucho, eres mi familia ".







La actriz de la nueva saga de “Spider-Man” también se refirió al importante papel de la televisión para contar historias.



"La televisión tiene el poder de influir y formar nuestra cultura, a veces puede reflejar quiénes somos o distorsionarlo. Con demasiada frecuencia no es ideal y nos reta a ser mejores. Cuando se desbloquea el potencial de la televisión, nos obliga a reconocer que a pesar de nuestras diferencias, compartimos un vínculo humano inquebrantable", expresó.





“Y cuando nos vemos a nosotros mismos y a los demás, esas diferencias pueden desaparecer. ¿Quién decide qué historias son contadas? ¿Qué experiencias son válidas? La verdad en la narración tiene que estar en quienes la han vivido a diario", remató.

Zendaya le quitó el récord a Jodie Comer, quien fue la actriz más joven en ganar el Emmy a "Mejor actriz de Drama" por su actuación en "Killing Eve"; tenía 26 años en aquel entonces.



Zendaya también pasó a la historia como la segunda actriz afroamericana en obtener un Emmy en esta categoría, luego de que Viola Davis lo consiguiera en 2015 por “How to get away with Murder”.



La serie de HBO, “Euphoria”, sigue la historia de “Rue”, una chica de secundaria que trata de recuperarse de su adicción a las drogas.