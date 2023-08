Zendaya busca explorar rol de villana

TIJUANA.- La actriz ganadora del Emmy, Zendaya, compartió en una entrevista con Elle, que está interesada en interpretar personajes de villana.

La actriz, quien interpreta a ´MJ´ en Spiderman, compartió que siente que siempre interpreta a un personaje ´bueno´, por lo que ahora le gustaría interpretar a un personaje de supervillana, y no necesariamente en una película de superheroes, si no en el sentido emocional.

También compartió que una de sus metas es dirigir películas y que ella habría sido quien dirigiera el episodio de Euforia ´A Thousand Little Trees of Blood´, de la segunda temporada, pero no tuvo tiempo para prepararse ya que también actuaría en el episodio.

La actriz está próxima a dirigir un episodio de la tercera temporada de Euforia, pero la producción se encuentra detenida debido a las huelgas de sindicatos de escritores y actores en Hollywood.