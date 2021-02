Zendaya Coleman y su particular gusto por la moda

ESTADOS UNIDOS.- Con 24 años, Zendaya Coleman (nacida en California el 1 de septiembre de 1996) se convirtió en la mujer más joven en ganar el Emmy en la categoría de mejor actriz dramática por su aclamado papel en la serie Euphoria. También en su historial destacan trabajos como la nueva saga de Spiderman, donde comparte pantalla con Tom Holland, y su más reciente estreno, Malcolm & Marie.

Un título que ve la luz este viernes 5 de febrero y que puede suponer su primera nominación al Óscar, según la crítica. ¿Qué tiene esta exchica Disney que nos gusta tanto? Su cercana relación con la moda, habiendo incluso diseñado dos colaboraciones con Tommy Hilfiger, le ha convertido en icono de estilo, cuyos looks oscilan entre lo transgresor y lo funcional, gracias a su estilista Law Roach. Incapaz de dejarse encasillar, Zendaya suele apostar tanto por trajes de chaqueta o esmoquin, como por deslumbrantes e innovadores vestidos. Descubre los detalles de sus conjuntos más impactantes en esta galería.

El nuevo vestido blanco

Ya es costumbre ver a Zendaya reinventar prendas anteriormente concebidas con otros fines. En este caso, la ganadora del Emmy ha versionado la chaqueta de traje en formato cropped, como ya proponía Chanel en los años noventa, a juego con una falda larga de tipo sirena que renueva los parámetros de un elegante vestido blanco.

Creaciones a medida

A pesar de no haberse alzado con un premio en los Critics' Choice Awards 2020, la crítica sí ovacionó al artesanal diseño de Tom Ford confeccionado para la ocasión. El diseñador estadounidense sometió a Zendaya a un escáner corporal 3D que moldeó su pecho para hacer una réplica exacta del mismo y así construir un top corsé que se ajustara perfectamente al torso. La obra maestra se acompaña de una falda larga del mismo tono de rosa. La actriz, haciendo referencia a sus raíces culturales, presumió de infinitas trenzas como nadie lo había hecho en esta alfombra roja.

Escotes de vértigo

Para el estreno oficial de Spiderman: lejos de casa en 2019, la actriz, que hace el papel de MJ en el filme, ascendió a rol de protagonista ante los flashes de las cámaras cuando sorprendió en un vestido de Armani Privé con profundo escote en la espalda. Este mismo detalle al descubierto recuerda inevitablemente al ya icónico modelo de Guy Laroche que lució Mireille Darc en la película francesa Le grand blond avec une chaussure noire (1972). Su revelador diseño causó un revuelo que impulsó la carrrera de Laroche e influenció, incluso 35 años más tarde, a otras casas, como Armani Privé o, más recientemente, Givenchy.

En la sección ¿masculina?

Zendaya explica que pudo desarrollar libremente su estilo personal de niña, pues sus padres dejaban que escogiera ropa tanto en la sección masculina como en la femenina. De modo que para la protagonista de Euphoria no existe el binarismo de género en lo que a moda se refiere. Tal es el caso que su propia firma asequible, Daya by Zendaya, no hace referencia alguna al género y, además, ofrece tallas de la 0 a la 22. Los premios Grammy de 2016 fueron oportunidad perfecta para plasmar esta filosofía, ya que Coleman optó por un esmoquin clásico oversize, de Dsquared, adelantándose también, sin saberlo, al corte de pelo que sería tendencia en 2021.

Siluetas de impacto

Para una de sus apariciones durante la gala virtual de los Emmys 2020, en la que fue galardonada como mejor actriz protagonista por su papel en la serie televisiva de Euphoria, Zendaya escogió un vestido con efecto de fajín y falda abombada de Christopher John Rogers, que era similar a los populares pantalones de harén heredados del Medio Oriente. De esta forma, quedaba en contraste un escote descubierto en caída recta. Rogers es bien conocido por sus diseños coloridos y fuera de lo común, que exaltan la multiculturalidad y la diversidad.

Lo mejor de dos mundos

“Cuando tienes que ir al gimnasio a las 16h, pero después debes investigar un caso a las 17h", así describe Zendaya este look que muestra un conjunto deportivo de chándal rojo, inspirado en los track suits con rayas laterales que Adidas popularizó en los años ochenta. El twist está en los complementos seleccionados, que dan sentido al jocoso comentario de la actriz: elementos típicamente elegantes, como una gabardina sin mangas y unos zapatos de tacón blancos, crean un inesperado y agradable contraste que rompe todas las reglas de moda.

Muy sugerente

Zendaya se adueñó de la conversación social durante la noche de los Emmys de 2019, al pisar la alfombra roja con un vestido esmeralda tipo corsé transparente de Vera Wang. Por si fuera poco, el bajo asimétrico de la falda dio pie (nunca mejor dicho) a un 'momento Angelina' que dejó muy poco a la imaginación de los espectadores de la actriz.

Su primera gala MET

Triunfó por todo lo alto en su primera Gala del Museo Metropolitano de Nueva York (2015), el gran evento de la moda, cuando apenas tenía 18 años. Para su debut, Zendaya optó por un vestido de Fausto Puglisi, con falda relieve y larga cola que desafiaba la gravedad, captando todas las miradas al instante. El estilismo tuvo como eje central la temática astral (el sol, la luna y las estrellas), un aspecto que la misma Zendaya incorporó en su faceta como diseñadora a la colaboración que realizó con Tommy Hilfiger en 2019.

Tendencias excesivas

Los trajes anchos con hombreras pronunciadas tienen un largo pasado, tanto en el jazz, primero, como en el movimiento hip-hop, décadas más tarde, donde estas siluetas excesivas supusieron un desafío a los cánones de la moda del momento. El llamado zoot suit representa la agitación frente a la discriminación, una causa cercana de la que Zendaya es activista, aunque hoy en día el uso de esta silueta esté ya extendida por nuestro afán de llevar el traje oversize.

La tendencia del midriff flossing

Esta técnica súper sensual, que consiste en unas sucesiones de tiras envueltas estratégicamente alrededor del torso, lleva el nombre de midriff flossing y ya causaba furor a finales de los noventas, cuando mostrar piel era casi un imperativo y no una preferencia. El diseñador Christopher Esber revivió esta tendencia el año pasado y Zendaya, fiel cliente suya, sucumbió ante este hito de moda que encaja al 100% con su sensual estilo.

Es toda una Pretty Woman

Como parte de la gira promocional del largometraje de Spiderman, Zendaya llevó este look noventero de Giorgio Armani, de camisa gris y pantalones a juego, atados con tirantes gruesos. Este es un estilismo en evidente homenaje a Julia Roberts, musa del diseñador italiano, quien marcó la pauta a la hora de llevar traje, en vez de vestido, a eventos formales. Coleman emuló hasta los mismos rizos rojos en cascada que caracterizaron a la original e inigualable protagonista de Pretty Woman.

La más cañera

Experta en vestir con sensualidad y elegancia a la vez, algo de lo que pocas pueden presumir, Zendaya también reconoce el poder de los estilismos rudos, con piezas sensuales, véase su vestido lencero, y tejidos como el cuero como ingredientes principales.