Zayn Malik estrena “Better”, canción sobre su amor a Gigi Hadid 

ESTADOS UNIDOS.- Zayn Malik está en uno de los mejores momentos de su vida, pues no solo acaba de convertirse en padre de una niña junto a su novia Gigi Hadid, sino que regresó a la contienda musical con su nueva canción “Better”.



Tras dos años de no publicar nueva música, el ex integrante de One Direction estrenó un tema musical cuya letra, según intuyen algunos fans del artista, retrata su amor con la modelo y madre de su hija.



La letra habla sobre las segundas oportunidades, y cómo se puede ser mejor para hacer feliz a tu pareja; algo que los seguidores del cantante consideran autobiográfico, pues él atravesó muchos altibajos a lo largo de su historia de amor con Gigi.



Como se recordará, el cantante y la modelo empezaron a salir desde 2016, pero tuvieron varias rupturas debido a sus ocupadas agendas de trabajo. En 2019, ambos permanecieron distanciados todo el año; incluso Gigi se dio una oportunidad en el amor con Tyler Cameron, pero fue en diciembre cuando ambos anunciaron su reconciliación y desde entonces han permanecido juntos.



Esta es la primera canción de Zayn desde 2018 que lanzó su álbum “Icarus Falls”. En 2019 trabajó en algunos remixes para Shaed, Sabrina Claudio y R3hab, pero no en música inédita y de su propio sello personal.



Lo que sí, el cantante formó parte de la banda sonora de la cinta live action de “Aladdin”, donde cantó “A whole new world” junto a Zhavia Ward.



Su video en youtube, dirigido por Ryan Hope, cuenta con más de 6 millones de reproducciones.