Zayn Malik cumple 28 años y deja atrás su look con que inició

Gracias a su participación dentro del reality show "The x Factor" y formar parte de la boy band One Direction, Zayn Malik alcanzó la fama internacional desde temprana edad.

Desde aquel 2010 en que audicionó para el show británico a la fecha se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música pop y el gusto del público es tal que tan sólo en la red social Instagram tiene más de 38 millones de seguidores.

Los inicios

Como todo un adolescente, por ahí de 2010, Zayn audicionó para "The x factor". En el video de su audición lo vemos con un look sencillo, usando tonos oscuros, con el cabello corto, y llevando un arete de lado izquierdo.

Primer éxito

En septiembre de 2011 se estrenó el primer sencillo de One Directon ya con Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn, donde vemos al cantante apenas un poco cambiado, con el cabello más largo, dos aretes y camisa blanca. Algo todavía bastante sencillo.

Solista

Con 23 años, Zayn presentó su primer álbum solista. En su primer sencillo, "Pillowtalk", lo vemos más maduro, tanto musical como visualmente. El cambio de look en su cabello presenta a un Zayn con el cabello rubio platinado, barba de candado negra y un atuendo negro manteniendo sus aretes.

Chico malo

Con el cuerpo tatuado, en el video promocional del tema de 2018, "Let me", Zayn Malik demuestra que no sólo se le da la música, sino también podría actuar. Ya con 25 años para este momento de su carrera, el intérprete ha dejado por completo su look juvenil por uno más adulto. En cuanto a su look lo vemos rapado de los lados, conservando la barba y aretes que lo caracterizan.





Zayn en 2021

Hace apenas cuatro días el cantante publicó su más reciente sencillo y video promocional, "Vibez", donde lo vemos de nueva cuenta con el cabello rubio -en contraste con sus cejas negras- mostrando sus brazos tatuados y con un arete en la oreja y otro en la nariz.