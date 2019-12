Zack Snyder confirma que existe un corte de Snyder de la Liga de la Justicia

ESTADOS UNIDOS.- El corte de la película de Snyder de ‘La Liga de la Justicia’, ha estado en mesa de discusión desde hace mucho tiempo. Esto se produjo como resultado del movimiento "Release the Snyder Cut" que organiza una gran campaña en línea justo antes de que un amplio informe sobre el estado de DC Films en Warner Bros. sugiriera que cualquier esperanza de ver el Snyder Cut es un sueño imposible.

Algunos han sugerido que el corte de la película de Snyder no existe en un estado observable. Es por ellos que Snyder publicó una foto en VER para reprender la idea de que Snyder Cut no existe. En los comentarios, les dice a los fanáticos que está "cansado de que la gente diga que no es real". Cuando un fan insinúa que les gustaría filtrar el corte Snyder, Snyder respondió: "esa no es una mala idea".

En el informe, según Variety, sugiere que Warner Bros. no tiene planes de lanzar Snyder Cut en los cines o a través del servicio de transmisión HBO.

"Ese es un sueño imposible. No hay forma de que suceda nunca", señala una fuente cercana. El informe sugiere que terminar la versión de Snyder de la película costaría millones de dólares en trabajos de edición y efectos visuales y que Warner Bros. no es interesante gastar ese dinero en una película que fue ‘‘comercial desastre’’ tras su lanzamiento, y una que su franquicia de DC Films ha superado con los éxitos de Wonder Woman, Aquaman, Shazam y Joker.

El movimiento Release the Snyder Cut celebró su evento "Día de la Justicia" el 17 de noviembre, que fue el segundo aniversario del estreno teatral de la Liga de la Justicia. Los organizadores del evento alentaron a los fanáticos a tuitear con el hashtag #ReleasetheSnyderCut para llamar la atención de Warner Bros. y hacer que el estudio tome conciencia de la demanda de ver el corte Snyder. Los organizadores sintieron que el próximo lanzamiento de HBO Max era una excelente oportunidad para dar a los fanáticos lo que quieren y llamar la atención sobre el nuevo servicio de transmisión. Los fanáticos tomaron la participación de las estrellas de la Liga de la Justicia Ben Affleck, Gal Gadot y Ray Fisher como una señal alentadora.