Zach Galligan señala que ''Gremlins 3'' podría ser posible dentro de poco

ESTADOS UNIDOS.- Buenas noticias para los admiradores de ‘’Gremlins’’, pues luego de que se diera a conocer que las criaturas traviesas volverán en el programa animado de HBO Max, Gremlins: Secrets of the Mogwai, ahora nace la posibilidad de que se de paso a una tercera entrega de la cinta.

Fue Zach Galligan que, durante una fiesta por el 30 aniversario de Gremlins 2, dijo que pensaba que Gremlins 3 parecía probable.

"Debes darte cuenta de que están usando la serie animada como un trampolín para el final del juego más grande, que es una película de acción real de Gremlins. Esa sería mi suposición, y realmente no es tan difícil pensar que eso es lo que están haciendo”, señaló según información de We Got This Covered.

“Me gustaría ver algún tipo de reunificación con Billy y Gizmo. La relación entre ellos es una especie de corazón y alma de ambas películas ”, dice. “También me gustaría ver alguna expansión de algunas ideas fundamentales en la serie ... Creo que deberíamos ver algunas aplicaciones erróneas de las reglas; Me gustaría ver qué sucede cuando varios líquidos golpean a los mogwais, si esto hace que sucedan cosas extrañas o mutaciones".

Además agrego que también tiene algunas ideas realmente interesantes sobre cómo podrían mostrarnos algo nuevo en el ciclo de vida de Gremlin.

“Vemos que los Gremlins pasan del equivalente de las orugas a las mariposas; yendo de los mogwais a los gremlins. Esa es una transformación. ¿Es ese el único? Hay todo tipo de criaturas que pasan por múltiples metamorfosis. La pregunta es: ¿hay una etapa después de Gremlins? ¿Qué podría ser? ¿Cómo se vería? ¿Qué abarcaría? ¿Hay mujeres mogwai? ¿Gizmo terminará con un pequeño compañero? ¿No sería un final lindo, los dos en la jaula ronroneando? Hay todo tipo de formas en que puedes ir con él".

Hasta el momento no se tiene fecha de estreno de ‘’Gremlins: los secretos de Mogwai’’, sólo que se emitirá en 2021 en HBO Max.