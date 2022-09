Zac Efron revela todo sobre su cambio de rostro: tuvo un accidente y casi muere

ESTADOS UNIDOS.- El actor reveló los detalles acerca de su cambio de apariencia y desmintió los rumores sobre que se había sometido a una cirugía estética en el rostro. En realidad, sufrió un accidente que puso en riesgo su vida y requirió un reconstrucción de mandíbula.

Cuando fotos del actor con una maníbula visiblemente más ancha aparecieron en los medios, muchas personas lo criticaron por, supuestamente, haberse sometido a cirugía cosmética. No obstante, Efron ha desmentido esta versión en una entrevista para Men's Health. Lo que sucedió es que tuvo un accidente doméstico.

Al correr en su casa mientras usaba solo calcetines, el actor resbaló y se golpeó la cabeza con la esquina de granito de una fuente, tras lo que quedó inconsciente. Al volver en sí, Efron se dio cuenta de que su mandíbula colgaba de su cara, rota. También presentó un hombro dislocado y una costilla rota.

“Fue muy divertido, pero también un asco. Casi muero, pero estoy bien”, compartió.

No le importa lo que digan de su apariencia

Para tratarse, acudió a un cirujano, quien reconstruyó su quijada. Como consecuencia del procedimiento, los músculos maseteros aumentaron de tamaño: “Simplemente crecieron. Se pusieron muy muy grandes”, explicó el artista. Aseguró que se ha sometido a sesiones de fisioterapia maxilofacial para contrarrestar el efecto.

También compartió que, si prestara atención a lo que las personas opinan de él con respecto a su apariencia, simplemente no sería capaz de continuar con su trabajo. Confesó que está al tanto de las críticas de las que fue objeto, ya que su madre le contó al respecto. Aclaró que él no suele leer lo que se postea en Internet, por lo que consiguió no darle importancia a los comentarios.

La callada de boca que nos metió Zac Efron con su portada en Men’s Health.



Contando que no se hizo ningún procedimiento estético, su rostro lucía hinchado por una reconstrucción de mandíbula ya que se accidentó en casa. pic.twitter.com/3m8l8G0NQF — jayjay (@jayjayjosejose) September 13, 2022

El actor también compartió recientemente cómo padeció depresión por la exigencia a la que se vio sometido con tal de cumplir con el cuerpo requerido para Guardianes de la Bahía. Además, declaró que padece agorafobia y que eso lo mantiene alejado de eventos públicos. Zac efron también está en la mira para HSM 4 y actualmente promociona su más reciente película.

